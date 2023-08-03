Atatürk belgeselini yayınlamayacağını duyuran Disney Plus’a boykot çağrıları büyüyor: ‘Geldikleri gibi giderler!’

Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisini iptal etmesine, yurttaşların tepkisi büyüyor. Sosyal medya hesaplarından boykot çağrıları yapılırken, ‘Geldikleri gibi giderler’ mesajı paylaşılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 11:08
Atatürk belgeselini yayınlamayacağını duyuran Disney Plus’a boykot çağrıları büyüyor: ‘Geldikleri gibi giderler!’
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Türkiye’deki yayın hayatına geçen sene başlayan ancak yerli içerikleri platformdan kaldırma kararı alan Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisini iptal etmesine, yurttaşların tepkisi büyüyor. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün emperyalizme karşı liderliğini yaptığı Milli Mücadele döneminin de anlatıldığı belgesel, ABD'deki Ermeni komitesi 'ANCA'nın baskıları sonrası platformdan kaldırıldığı iddia ediliyor. 

Dizinin yeni yayın takvimine göre, "29 Ekim 1. film televizyon özel versiyon FOX ekranlarında, 3 Kasım'da 1. film, 22 Aralık 2. film sinemalarda, 2024 yazı her iki film FOX ekranlarında" olacak. 

Yurttaşların söz konusu olay üzerine tepkileri ise büyüyor. Sosyal medya hesaplarından boykot çağrıları da yükseliyor. Mevcut durumda Twitter’dan #DisneyİptalEt ve #Disneyboykot etiketleri en çok kullanılanlar arasında. 

Galatasaray ile Zalgiris arasında oynanan maçta da D Smart Go, Atatürk dizisinin kaldırılması üzerine "Geldikleri gibi giderler… Mustafa Kemal Atatürk. Biz buradayız!” mesajını paylaştı. 


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