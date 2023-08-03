Atatürk belgeselini yayınlamayacağını duyuran Disney Plus’a boykot çağrıları büyüyor: ‘Geldikleri gibi giderler!’
Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisini iptal etmesine, yurttaşların tepkisi büyüyor. Sosyal medya hesaplarından boykot çağrıları yapılırken, ‘Geldikleri gibi giderler’ mesajı paylaşılıyor.
Türkiye’deki yayın hayatına geçen sene başlayan ancak yerli içerikleri platformdan kaldırma kararı alan Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisini iptal etmesine, yurttaşların tepkisi büyüyor.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün emperyalizme karşı liderliğini yaptığı Milli Mücadele döneminin de anlatıldığı belgesel, ABD'deki Ermeni komitesi 'ANCA'nın baskıları sonrası platformdan kaldırıldığı iddia ediliyor.
Dizinin yeni yayın takvimine göre, "29 Ekim 1. film televizyon özel versiyon FOX ekranlarında, 3 Kasım'da 1. film, 22 Aralık 2. film sinemalarda, 2024 yazı her iki film FOX ekranlarında" olacak.
Yurttaşların söz konusu olay üzerine tepkileri ise büyüyor. Sosyal medya hesaplarından boykot çağrıları da yükseliyor. Mevcut durumda Twitter’dan #DisneyİptalEt ve #Disneyboykot etiketleri en çok kullanılanlar arasında.
Atatürk'e karşı olan bütün kurum, kuruluş ve platformların karşısındayız. D-Smart spikerinin de söylediği gibi;— Turkish Ultras (@UltrasTurkish) August 2, 2023
"Geldikleri gibi geri giderler." :) #DisneyİptalEt pic.twitter.com/xgGPoyx6j6
Atatürk yoksa biz de yokuz.. Dizi Fox Tv'de yayınlanacakmış.. Ya hu Fox Tv izleyicisi Atatürk'ü zaten tanıyor, ezbere biliyor yaşamının her anını.. Ata'mızı dünyaya anlatacağız ki yerini bulsun.. Buna da izin vermediniz o halde; #Disneyiptalet pic.twitter.com/sTeReBMpCX— Arif Verimli (@arifverimli) August 3, 2023
Herkes ABONELIGINI IPTAL ETSIN.....Türkiye’den Disney Plus'a Ata tepkisi! Geldikleri gibi giderler https://t.co/Lksy5tVxWf @milliyet aracılığıyla— çanakkale geçilmez (@ismailcengiz) August 3, 2023
Bir tane delikanlı çıkmadı dimi artistlerden hepinizi boykot etmek lazım #Disneyiptalet— Demet Akalin (@DemetAkalin) August 2, 2023
Ben gereğini yapıp iptal ettim. Şimdi sıra sizde! Atatürk yoksa biz de yokuz! Hadi canım başka ülkeye Disney+ #Disneyiptalet pic.twitter.com/0nW0zO5DA6— Mustafa Sandal (@mustinetnet) August 2, 2023
Galatasaray ile Zalgiris arasında oynanan maçta da D Smart Go, Atatürk dizisinin kaldırılması üzerine "Geldikleri gibi giderler… Mustafa Kemal Atatürk. Biz buradayız!” mesajını paylaştı.
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