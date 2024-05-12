İktidar, kamudaki sözleşmeli personel ile geçici işçilerin sayısını düzenli artırıyor

Yayınlanma: 12.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.05.2024 - 04:00

AKP iktidarı, güvencesiz istihdamı hızla artırıyor. Verilen sözlere ve yapılan açıklamalara rağmen kamudaki sözleşmeli personel ile geçici işçilerin sayısında yükseliş devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yeni açıkladığı veriler de bunu bir kez daha gösterdi.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu sektörü istihdamına ilişkin ocak-mart dönemini kapsayan birinci çeyrek verilerini yayımladı. 2023 yılı dördüncü çeyrek (ekim-aralık) verileri ile karşılaştırıldığında sendikalar tarafından “güvencesiz istihdam” olarak adlandırılan sözleşmeli personel ile geçici işçi sayısındaki artış dikkat çekti. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 330 bin 863 olan sözleşmeli personel sayısı bu yılın ilk çeyreğinde, 378 bin 13’e yükseldi. Geçen yıl aralık itibarıyla 38 bin 848 olan geçici işçilerin sayısı da Mart 2024 itibarıyla 48 bin 148’e ulaştı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde bulunan sözleşmeli personel sayısında artış yaşandı. Verilere göre, Mart 2024 itibarıyla kamudaki sözleşmeli personelin dağılımı da şöyle:

TOPLAM 5.2 MİLYON KİŞİ

Genel bütçedeki kamu idarelerinde 261 bin 264, YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde 18 bin 820, özel bütçeli diğer idarelerinde 9 bin 756, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda 437, sosyal güvenlik kurumlarında 1424, döner sermayeler ve kefalet sandıklarında 2 bin 805, diğer kamu idarelerinde 1750, KİT’lerde 43 bin 555, özelleştirme programında yer alan kuruluşlarra 56, özel kanunu bulunan kuruluşlarda 28 bin 170, il özel idarelerinde 55, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 9 bin 921 kişi. Mart itibarıyla kamudaki toplam personel 5.2 milyon, kadrolu personel 3.4 milyon, sürekli işçi 1.2 milyon kişi oldu.

