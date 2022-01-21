İktidar, KDV indirimi için çalışmalara başladı
Döviz kurlarındaki artış sonrası başta gıda olmak üzere tüm tüketim mallarının fiyatları arttı. İktidar, raflarda indirimi sağlamak için KDV üzerinde çalışmaya başladı. Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan kabinede bu konu gündeme geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yüksek enflasyonu kabul ederek son dönemde sıklıkla dile getirdiği “Kurdaki köpük gibi enflasyondaki köpüğü de süratle alacağız” sözlerinin altından “Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi” çıktı. Döviz kurlarındaki artış sonrası başta gıda olmak üzere tüm tüketim mallarının fiyatları da arttı. Dolar 18.40’tan 15 TL seviyesinin altına indi, ancak bu düşüş tüketim maddelerine yansımadı.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Erdoğan’ın ‘enflasyondaki köpük’ benzetmesinin altından KDV indirimi çıktı. İktidar, raflarda indirimi sağlamak için KDV üzerinde çalışmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan kabinede bu konu gündeme geldi. Toplantıda, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca (GİB) hazırlanan, gıda, sağlık ve dayanıklı tüketim maddeleri gibi farklı KDV oranlarında gerçekleştirilecek düzenleme ele alındı. Söz konusu düzenlemenin kısa bir süre içinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edileceği belirtildi.
MUHALEFET ÖNERMİŞTİ
GİB’in üzerinde çalıştığı düzenleme ile KDV’deki üst sınır olan yüzde 18 oranı düşürülecek. Bu kapsamda da gıda, sağlık ve dayanıklı tüketim maddeleri gibi ürünlerde KDV indirimine gidilecek. Tarladaki bir ürünün fiyatının marketlerde “yaklaşık 10 katına çıktığını” söyleyen iktidar kanadı, bu durumu önlemek için de toptan mal ve hizmet teslimlerinde “tek KDV oranı” belirleyecek. İktidar kanadı bu uygulama ile “fahiş fiyat artışlarının son bulacağını” öngörüyor. Muhalefet partileri uzun süredir iktidara “KDV oranının düşürülmesi” çağrısında bulunuyordu.
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