İktidar medyası şokta! Erişim engelinin savunulduğu habere de engel getirildi
Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nun gündemi belirleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davasıyla ilgili iddiaların yer aldığı haberine getirilen erişim engeli yandaş medya tarafından savunuldu. Ancak haberimizi yalanlamak için savunulan bu habere de erişim engeli getirildi.
Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nun duyurduğu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaretten yargılandığı davadaki “siyasi baskı” iddiaları gündeme oturdu.
Haberde, davanın eski hâkimi Hüseyin Zengin’e bazı savcılar aracılığıyla, İmamoğlu’na iki yıldan fazla ceza vererek, onu siyasi yasaklı hale getirmesinin telkin edildiği iddia edilmişti. Zengin, Haziran 2022’de, yaz kararnamesiyle, Samsun’a gönderilmişti. Yerine aynı adliyeden bir başka hâkim getirilmişti.
İddiaları yalanlamakta gecikmeyen yandaş medyanın tavrı ise dikkat çekti.
HÂKİME FETÖ'CÜ İDDİASI
Sabah gazetesi, Takvim ve A Haber gibi iktidara yakınlığı ile dikkat çeken medya organları haberimizin ardından iddiaların odağındaki hakim Zengin’i FETÖ’cü ilan etti. FETÖ’nün gizli yapılanmasının parçası olduğuna dair peşpeşe haberler yapıldı. Bunun ardından ise çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Sabah gazetesi, Takvim ve A Haber’in haberimizde ismi geçen hakim Zengin’in FETÖ’cü olduğunu iddia eden haberlerine erişim engeli getirildi. Karar, Zengin’in başvurusunun ardından Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliği’nce alındı.
Barış Terkoğlu imzalı haberimize geçen günlerde Hâkim Hüseyin Zengin’in başvurusu üzerine İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce erişim engeli getirilmişti. Söz konusu erişim engeli, Sabah gazetesi tarafından savunulup haberleştirilirken Sabah’ın bu haberine de erişim engeli getirilmesi dikkat çekti.
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