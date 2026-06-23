İktidar medyasından dikkat çeken iddia: Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verdiler

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı ile CHP'ye atan Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili pişmanlığının olmadığını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları büyük tepki çekerken, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargı kararlarına karşın hâlâ tutuklu olması yeniden gündeme taşındı.

"SONBAHARDA TAHLİYE OLACAĞI KONUŞULUYOR"

Konuya ilişkin tartışmalar sürerken, iktidara yakınlığı ile bilinen Fatih Atik'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Atik, Ankara kulislerinde, Selahattin Demirtaş'ın sonbaharda tahliye olabileceğinin konuşulduğunu belirtti.

TGRT'deki yayında konuşan Fatih Atik, ''Demirtaş'ın tahliye olmasının ardından DEM Parti yönetimine dahil olursa süreç başka bir yere evrilir mi?'' sorusunun da Ankara'da konuşulanlar arasında yer aldığına dikkat çekti.