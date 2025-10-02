Cumhuriyet Gazetesi Logo
İktidar medyasından iddia: 'Bugün 7 belediye başkanı AKP'ye katılacak'

İktidar medyasından iddia: 'Bugün 7 belediye başkanı AKP'ye katılacak'

2.10.2025 10:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İktidar medyasından iddia: 'Bugün 7 belediye başkanı AKP'ye katılacak'

AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı bugün AKP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Erdoğan'ın da katılması beklenen toplantıda 7 belediye başkanının AKP'ye katılacağı iddia edildi.

AKP Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

7 BELEDİYE BAŞKANI AKP'YE GEÇİYOR

Toplantı öncesi iktidara yakın kimliği ile bilinen Sabah gazetesinden çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre farklı partilerden 7 belediye başkanı daha bugün gerçekleştirilecek tören ile AKP'ye katılacak. Bununla birlikte AKP'nin yönettiği belediye sayısının 608'e yükselmesi bekleniyor.

Gazetenin ilgili haberinde katılan belediye başkanlarına dair ayrıntı verilmemesi ise dikkat çekti.

AKP, 31 Mart yerel seçimlerinde toplam 542 belediyede birinci parti çıkmıştı.

İlgili Konular: #AKP #Recep Tayyip Erdoğan #Belediye başkanı