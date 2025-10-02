İktidar medyasından iddia: 'Bugün 7 belediye başkanı AKP'ye katılacak'

AKP Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.
7 BELEDİYE BAŞKANI AKP'YE GEÇİYOR
Toplantı öncesi iktidara yakın kimliği ile bilinen Sabah gazetesinden çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İddiaya göre farklı partilerden 7 belediye başkanı daha bugün gerçekleştirilecek tören ile AKP'ye katılacak. Bununla birlikte AKP'nin yönettiği belediye sayısının 608'e yükselmesi bekleniyor.
Gazetenin ilgili haberinde katılan belediye başkanlarına dair ayrıntı verilmemesi ise dikkat çekti.
AKP, 31 Mart yerel seçimlerinde toplam 542 belediyede birinci parti çıkmıştı.