İktidar verdiği sözleri tutmadı, binlerce aile zor durumda kaldı: Deprem bölgesinde iş yok

Yayınlanma: 29.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.07.2024 - 04:00

Tepkiler üzerine açılan yeni alımda ise “Daha önce TYP’de en fazla dokuz ay çalışmış olmak koşulu” getirildi. Bu nedenle daha önce çalışanların büyük bir kısmı bu alımdan yararlanamadı. Verilen sözlere karşın işsiz kalan yurttaşların büyük bir kısmı bir aydır iş bulamıyor. Zor durumdaki yurttaşlar Cumhuriyet’e konuştu.

Hatay İskenderun’da konteyner kentte yaşayan ve deprem öncesinde de eşini kaybettiğini belirten B.K., “Ciddi oranda artan ev kiraları, diğer yanda biri 12. diğeri 8. sınıfa geçen ergen çağda iki oğlum var. Üniversite hazırlık kursu, etüt ve özel ders ücretleri almış başını gidiyor. Ankara’da dayımız da yok. Bu yükün altından iş olmadan nasıl kalkacağız?” ifadelerini kullandı.

‘İŞKUR İŞ BULACAK’ DENDİ

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde iş bulmanın çok zor olduğuna değinen Y.K. ise “TYP sonrası birçok arkadaşım işsiz kaldı. Bu zor işi bile yokluktan seçmiştik. İşten çıkarılırken bize ‘Fabrikalarda çok fazla işçi aranıyor, İŞKUR aracılığıyla iş bulmanız sağlanacak’ dendi ama üstünden bir ay geçti hiçbir gelişme yok. Elbistan’da yaşıyoruz ve burada fabrika falan da bulunmuyor” sözleriyle içinde oldukları duruma dikkat çekti.

VALİ ‘EŞYA YARDIMI YAPILMAYACAK’ DEDİ

Deprem bölgesinde yurttaşa verilen sözden bir kez daha dönüldü. 6 Şubat depremlerinde yüz binlerce yurttaş, evleriyle beraber eşyalarını da yitirdi. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Şubat’ta eşya yardımı yapılacağını açıkladı. Buna karşın önceki gün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, eşya yardımının yapılmayacağını açıkladı.

Cumhuriyet’e konuşan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Biz hatırlatmaya çalışınca ya geçiştirildik ya da kaçamak yanıtlar aldık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hatay’a geldiğinde AFAD’ın yaptığı harcamaları göstererek eşya yardımı olmayacağını resmi olmayan biçimde doğruladı. Sonra da Vali Masatlı 7269 sayılı kanuna atıf yaparak eşya yardımında bulunmayacaklarını kamuoyuna açıklamış oldu” dedi.

PROF. GÖRÜR’DEN ANKET ŞİRKETİNE ‘DEPREM’ TEPKİSİ

ASAL araştırma şirketi, 26 ilde yurttaşa “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir” sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 64.6’sı Türkiye’deki en önemli sorunun ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu söyledi. Sonuçlar arasında birçok konu yer alırken depremin yer almaması dikkat çekti.

Prof. Dr. Naci Görür de bu duruma tepki göstererek X hesabından açıklama yaptı. Görür, “Halk TV’de Türkiye’nin en önemli sorunlarını gösteren bir araştırma yayınlandı. ASAL diye bir kurum yayımlamış galiba. Ankette pahalılık var, güvenlik var, işsizlik var, terör var, ahlak kaybı var, anayasa var, Daha neler neler var. Olmayan ne biliyor musunuz? Deprem yok, deprem. Benim güzel kalpli insanlarım, depremde kaybettiğimiz canlarımızı bu kadar çabuk unutamazsınız. Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz. Siz bu değilsiniz. Sizi yönetenlerden depreme dirençli kentler talep ediniz”dedi.

