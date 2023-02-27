İktidar yeni yıkım ve ölümlere imza atıyor

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, iktidarın olağanüstü hal (OHAL) ve kanun hükmünde kararname (KHK) kisvesi altında ranta ve talana devam ettiğini ileri sürdü. CHP'li Şevkin, “Vatandaş can derdinde, AKP rant ve talan derdinde” dedi.

Mehmet Aka
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 04:00
İktidar yeni yıkım ve ölümlere imza atıyor
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CHP’li Şevkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın depremlerin 18. gününde 126 numaralı kararname yayımlayarak orman ve mera alanlarını inşaata açtığını söyledi.

Kararname ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yetki verilerek orman ve mera alanlarında plansız, programsız bir yapılaşmaya gidileceğini ifade eden Şevkin, belediyelerin de bypass edileceğini iddia etti. 

İktidarın yanlışta ısrara devam ettiğini dile getiren Şevkin, “İktidarın herhangi bir zemin etüdü yapmadan, jeolojik ve jeoteknik, mikrobölgeleme çalışmaları yapmadan adeta yangından mal kaçırırcasına hayata geçirmeye çalıştığı bu uygulamalar ülkemize yeni yıkımlar, yeni ölümler getirir” diye konuştu.


Müzeyyen şevkin OHAL İktidar

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