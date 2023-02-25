Bakanlar Süleyman Soylu ve Bekir Bozdağ'dan ortak açıklama: 'Fahiş fiyat konusunda OHAL'in imkânlarını kullanacağız'

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 15:04

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 15:38

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bölgede yaşananlar üzerine açıklama yapan Bozdağ, “179 kişi hırsızlıktan, 4 kişi yağmadan tutuklandı” dedi.

Bozdağ, “Tutuklu olanların 79’unu müteahhitlerden 74’ünün yapı sorumlusu, 13’ünün yapı sahibi, 18’inin binada değişiklik yapan olduğunu görüyoruz” diye devam etti.

ISIAS OTEL AÇIKLAMASI

Bozdağ, aralarında çocuk sporcuların da bulunduğu 65 kişiye mezar olan AKP ve TÜGVA bağlantılı Isias Otel soruşturmasında gizlilik kararı olmadığını söyledi. Bakan Bozdağ, deprem döneminde haksız kazanç elde etmek isteyenlere yeni yaptırım uygulanacağını belirtti.

Bozdağ şöyle konuştu:

* Hiçbir enkaz delil tespiti yapılmadan kaldırılmadı. Yıkılan binalarla ilgili olarak 184 kişi tutuklandı, 71 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hırsızlıktan 179 kişi tutuklandı, 351 hırsızlık vakası oldu. Yağma konusunda vaka sayısı 4'tür. Tutuklu sayısı da 4'tür. Kamuoyuna yansıyan bilgilerin çoğunun asılsız olduğu da ortaya çıkmıştır. Adli veriler yağma konusundaki algı operasyonlarının gerçeği yansıtmadığını göstermektedir. Dolandırıcılıkla ilgili de şu ana kadar 5 vaka olduğunu görüyoruz.

* Isias Otel'le ilgili gizlilik kararı verilmedi. Şu anda da Türkiye genelinde yürüyen soruşturmalarda gizlilik kararı verilen bir soruşturma yoktur.

Bozdağ 2 gün önce 'Emin değilim' demişti: CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Isias Otel'deki gizlilik kararı iddialarına ilişkin, "Benim bildiğim bir gizlilik kararı yok orada. Şu anda tam emin değilim. Yok diye biliyorum ben. Arkadaşlar olmadığına dair bilgi verdi" demişti.

FAHİŞ KİRA ARTIŞLARI İÇİN ÇAĞRI

Bakan Soylu ise deprem sonrası fahiş kira artışlarına değinerek, "Fahiş kira artışları, deprem bölgesinin deprem kadar acıtıcı bir gerçeğidir. Bu bizi üzmektedir. Buradan da karakollarımızdan 112'ye kadar, her türlü kamuda başvurulabilecek noktaya kadar başvurmalarını istiyoruz. İnsanlara ikinci bir afet yaşatmanın gereği yok" dedi.

'DEPREM SABAHI ASKER GEÇ ÇIKTI' İDDİALARINA YANIT

Soylu ayrıca, "Deprem sabahı askerin çıkmasına müsaade edilmedi diye speküle edildi. Biz depremin yaralarını sarabilmek ve burada deprem travmasından etkilenen vatandaşlarımızın buradan travmalarını ortadan kaldırabilmek için topyekün mücadele ederken birileri de yalan mücadelesine devam ediyorlar" diye konuştu.

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

* Yer kürenin en büyük depremlerinden biri. Bu afetin büyüklüğünü deprem olarak tanımlamak bu afeti tam olarak anlatamamak gibi bir anlayışla bizi karşı karşıya bırakır. Şu anda ne kadar enkaz kaldırılacağını dahi aşağı yukarı hesap edebiliyoruz. Milyonlarca ton. Biz Antakya'da hesap yaptık, 15 milyon ton. Süratle gidilirse 3-4 ay içinde bitirilebilecek bir enkaz. 26 binin üzerinde toplam arama kurtarma çalışması yapılan bina var.

* 3 Hollanda büyüklüğü olan 110 bin kilometrekarelik bir alanda depremle karşı karşıya kaldık. Devlet olarak da millet olarak da bu konuda bütün ülkemizin tüm unsurlarıyla bu afete karşı direndik, bugün 20. günündeyiz. Bir taraftan arama kurtarma tamamlandı, diğer taraftan enkaz çalışması başladı. Yemek, giysi ulaştırıldı.

* Fahiş kira artışları, deprem bölgesinin deprem kadar acıtıcı bir gerçeğidir. Bu bizi üzmektedir. Buradan da karakollarımızdan 112'ye kadar, her türlü kamuda başvurulabilecek noktaya kadar başvurmalarını istiyoruz. İnsanlara ikinci bir afet yaşatmanın gereği yok. Çıkarmak isterse mahkeme karar verirse çıkartır, böyle bir şeyi şu anda kiracıdan istemek doğru bir yaklaşım değildir. Kiracı çıkartmak doğru bir yaklaşım değildir.

"ASKER ÇIKMADI İDDİALARI ASILSIZ"

* Deprem sabahı askerin çıkmasına müsaade edilmedi diye speküle edildi. Biz depremin yaralarını sarabilmek ve burada deprem travmasından etkilenen vatandaşlarımızın buradan travmalarını ortadan kaldırabilmek için topyekün mücadele ederken birileri de yalan mücadelesine devam ediyorlar. Deprem saat 04.17'de oldu, biz saat 05.00 gibi AFAD'daydık.

* 04.21'de Cumhurbaşkanımıza depremle ilgili ilk bilgiyi verdik. Ki o zaman deprem merkeziyle ilgili tam çözülme olmamıştı, deprem çözüldü, 7.7 olduğunu kendilerine arz ettik ve biz hemen AFAD'a geçiyoruz dedik. 4. seviye alarm verdiğimizi söyledik, uluslararası yardım istediğimizi söyledik. Uluslararası yardım istediğimiz yerde kendi askerimiz, jandarmamız, polisimiz zaten teyakkuz halinde.

* Fahiş fiyatla beraber milletimizin canını acıtanların peşindeyiz. Bunları yanlarına bırakmayacak, OHAL'in bu konudaki imkanlarını kullanacağız.