İktidar yıllardır Sayıştay raporlarında eleştiri konusu olan Konak Pier AVM’nin yanındaki taşınmazları özelleştiriyor: Ders alan yok!

Cumhurbaşkanlığı’nın dün yayınlanan özelleştirme kararına göre, İzmir Konak’ta mülkiyeti Maliye Hazinesi’e ait olan 4 taşınmaz özelleştirme kapsam ve programına alındı. Ayrıca devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alan ile bu alan için oluşturulacak kullanım izni de yine özelleştirme kararının içerisinde yer aldı.

Özelleştirme işlemi, mülkiyet devri hariç olmak üzere işletme hakkının verilmesi, kiralama, kullanım izninin devri, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya gelir otaklığı modeli gibi yöntemlerden biri ya da birkaçı birlikte uygulanarak gerçekleştirilecek. Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanacak.

KONAK PİER’DE

Özelleştirme kapsamına alınan yerler İzmir’deki ünlü Konak Pier Alışveriş Merkezi’nin olduğu yerde bulunuyor. AVM’nin hemen yanındaki taşınmazlar.

Mülkiyeti Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) AŞ’ye ait Konak Pier AVM yıllardır Sayıştay raporlarına konu oluyor. Sayıştay son denetim raporunda da, mülkiyeti TDİ’ye ait olan ve 25 yıllığına kullanım hakkı devredilmiş bulunan Konak Pier AVM’nin işletme süresi sona ermesine karşın tahliyesinin gerçekleşmediği, TDİ’nin geçmiş yıllardan itibaren biriken ve tahsil edilmeyen kira, gelir payı ve ecrimisil alacaklarının önemli boyutlara ulaştığı tespitine yer vermişti. Raporda TDİ’nin 30 Ocak 2025 itibariyle Konak Pier AVM ile ilgili olarak halen dava ve icra takip süreçleri devam eden toplam 48 dava dosyası üzerinden 17.1 milyon lira ve 1.2 milyon doları sözleşmeden kaynaklı alacak ile 11.3 milyon TL ecrimisil bedeli olmak üzere (faiz hariç) yaklaşık 72.5 milyon lira alacağı bulunduğu tespitine yer verilmişti.

SAYIŞTAY UYARMIŞTI!

Raporda şu öneri de yer almıştı:

“Konak Pier AVM ile ilgili dava ve icra takiplerinin titizlikle sürdürülmesi, ayrıca Konak Pier AVM’nin özelleştirme yöntemi ve uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar dikkate alınarak, bundan sonraki kiralama ve kullanım hakkı devri uygulamalarında TDİ hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde ayrıntılı düzenlemelere ve fesih hükümlerine sözleşmelerde yer verilerek taşınmazlar üzerinde haksız kullanıma meydan verilmemesi önerilir.”