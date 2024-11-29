İktidara 'hutbe' ile gönderme: 'Yasal dediğimiz kumarı oynatan kim?'

Yayınlanma: 29.11.2024 - 18:30

Güncelleme: 29.11.2024 - 18:30

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Mevzubahis Gençler' başlığıyla yayımladığı videoda, iktidara 'Cuma hutbesi' üzerinden yüklendi.

Babacan konuşmasında Erdoğan'a da seslenerek, "Yasal dediğimiz kumarı oynatan kim? İktidarı sürekli destekleyen, iktidar ne dese yapan bir medya kuruluşu. Yani iktidarın kankası. Unutmayın arkadaşlar; kumarda sürekli kazanan, hiç bir zaman kaybetmeyen biri vardır. Kimdir o? Kumarı oynatandır" ifadelerini kullandı.

Babacan konuşmasına şöyle devam etti:

''İKTİDAR HERKESİN CEBİNE BİR KUMARHANE AÇTI''

''Ülkemizi saran, aileleri yıkan, toplumumuz için büyük bir beka tehditi haline gelen önemli bir konu hakkında sizlerle konuşmak istiyorum. Mevzumuz: Bahis, kumar. Yüzbinlerce aileden feryat yükseliyor. ‘Çocuğum kumara bulaştı, borca battı, bunalıma girdi’ diye feryat ediyorlar. Biliyorsunuz, ta 1990’lardan bu yana ülkemizde kumarhane açılmasına izin verilmez. Niçin? Çünkü bu ülkede kumar yüzünden vaktiyle nice cinayetler işlenmiş, nice intiharlar olmuş, nice aile faciaları yaşanmış. Ardından kumarhaneler kapanmış, bir daha da açılmasına da müsaade edilmemiş. Ancak son yıllarda, iktidar herkesin cebine bir kumarhane açtı. Akıllı telefonu olan herkes bahis ve kumar sitelerine kolayca ulaşabiliyor.

Her alanda vergileri artıran hükümet, geçtiğimiz yılbaşında Sayın Erdoğan’ın imzasıyla döndü kumarın vergisini yarı yarıya azalttı. Evet yanlış duymadınız: Her şeyin vergisi arttı, kumarın vergisi bizzat Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla tekrar düşürüldü. Dikkatiniz çekiyorum: Devletin izin verdiği, herkesin cebine soktuğu kumar uygulamalarından bahsediyorum.

''KUMARIN ZARARLARINI ANLATTIRIN; DÖNÜN, KANKANIZIN OYNATTIĞI KUMARIN VERGİSİNİ DÜŞÜRÜN''

Yasal dediğimiz kumarı oynatan kim? İktidarı sürekli destekleyen, iktidar ne dese yapan bir medya kuruluşu. Yani iktidarın kankası. Unutmayın arkadaşlar; kumarda sürekli kazanan, hiç bir zaman kaybetmeyen biri vardır. Kimdir o? Kumarı oynatandır. Kumarı oynatanlar, topladıkları paranın sadece bir kısmını oynayanlara dağıtırlar. Bazılarının ağzına bir parmak bal çalar, gerisini cebine de atarlar. Paranın büyüğünü kumarı oynayan değil oynatan kazanır. İnanın tehlike çok büyük. Siz bir yandan dönün Diyanet İşleri Başkanlığı’na Cuma hutbelerinde kumarın zararlarını anlattırın; öte yandan dönün, sanal sitelerde kankanızın oynattığı kumarın vergisini düşürün. Ayıp yahu ayıp. Bu yaptığınız ikiyüzlülüğün daniskasıdır, başka bir şey değil.

''YAPTIĞINIZIN VEBALİNDEN HİÇ KORKMUYOR MUSUNUZ?''

Ben Sayın Erdoğan’a sesleniyorum: Devlet eliyle kumarı teşvik edemezsiniz. Devlet eliyle gençlerimizi zehirleyemezsiniz. Öyle kafanızı kuma gömerek bu işten kurtulamazsınız. Kalkın ve kendi ellerinizle yaydığınız bu pisliği temizleyin. Eğer bir çıkarınız yoksa, ortak falan değilseniz, gereğini yapın. Aklıma gelmişken, Sayın Erdoğan’a şunu da sormak istiyorum: Acaba faizle ilgili nas var da, kumarla ilgili nas yok mu? 'Nas var' diye diye bir yandan Merkez Bankasına faizi indirtirken, baktık siz aynı dönemde, aynı yıllarda hangi yüzle kumarın yaygınlaşmasına izin verdiniz? Sigarada ve alkollü içeceklerde vergiyi sürekli artırırken, kumarın vergisini niçin düşürdünüz? Vergiyi düşürerek neden kumarı teşvik ediyorsunuz? Bu vergi düşüşleriyle kime kazandırıyorsunuz? Yaptığınızın vebalinden hiç korkmuyor musunuz?

''ERİŞİM ENGELİ GETİRİN''

Eğer bunlarla ortak değilseniz derhal fişini çekin. Engelleyin. Bahis kumar sitelerinin hepsi devletin gözü önünde dijital ödeme sistemleriyle çalışıyor. Erişim engeli getirin, ödeme sistemlerini kullanmalarına izin vermeyin. Bu kadar basit. Sakın ha, 'Görmedim', 'Duymadım', 'Haberim yok' falan demeyin. Kimseyi aldatmayın.''