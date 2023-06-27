İktidara yakın Albayrak Medya ve TürkMedya'dan 'Reuters' kararı!
İktidara yakın medya grupları TürkMedya ve Albayrak Medya, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkındaki haber nedeniyle Reuters haber ajansı ile sözleşmelerini tek taraflı feshettiğini duyurdu.
Reuters haber ajansının dün "özel dosya" başlığıyla abonelerine servis ettiği ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yönelik iddiaların yer aldığı habere tepkiler sürüyor.
Albayrak Medya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Albayrak Medya olarak Reuters haber ajansı ile olan sözleşmemizi tek taraflı feshetmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" bilgisini verdi.
Albayrak Medya olarak Reuters Haber Ajansı ile olan sözleşmemizi tek taraflı feshetmiş bulunmaktayız.— Albayrak Medya (@AlbayrakMedya) June 27, 2023
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
TürkMedya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Reuters haber ajansı ile olan sözleşmemiz feshedilmiştir" ifadesine yer verdi.
Reuters Haber Ajansı ile olan sözleşmemiz feshedilmiştir.— TürkMedya (@TurkMedyaTR) June 27, 2023
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