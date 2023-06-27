İktidara yakın Albayrak Medya ve TürkMedya'dan 'Reuters' kararı!

Yayınlanma: 27.06.2023 - 14:31

Güncelleme: 27.06.2023 - 14:31

Reuters haber ajansının dün "özel dosya" başlığıyla abonelerine servis ettiği ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yönelik iddiaların yer aldığı habere tepkiler sürüyor.

Albayrak Medya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Albayrak Medya olarak Reuters haber ajansı ile olan sözleşmemizi tek taraflı feshetmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" bilgisini verdi.

Albayrak Medya olarak Reuters Haber Ajansı ile olan sözleşmemizi tek taraflı feshetmiş bulunmaktayız.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. — Albayrak Medya (@AlbayrakMedya) June 27, 2023

TürkMedya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Reuters haber ajansı ile olan sözleşmemiz feshedilmiştir" ifadesine yer verdi.