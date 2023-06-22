Faiz sonrası Reuters’a konuşan yetkili: Kırıp dökmeden ilerlemek için bu faiz oranı belirlendi
Piyasa beklentilerinin çok altında kalan faiz artışı kararı sonrasında Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili "Faiz oranı aşırı oynaklığa sebep olmayacak şekilde belirlendi" ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün ilk kez Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı. 18 Mart 2021'den bu yana ilk kez faizde artışa gitti.
Politika faizini yüzde 15'e çıkardı. Yapılan faiz artışı piyasa beklentilerin altında kalırken, TCMB metninde parasal sıkılaşmanın gereken ölçüde kademeli olacağına vurgu yaptı.
Faizin ardından, Reuters’a bilgi veren üst düzey bir yetkili şunları söyledi:
- Ekonomi ve finans alanında aşırı oynaklığa sebep olmayacak şekilde kırıp dökmeden ilerlemek için bu faiz oranı belirlendi.
- Faiz artırma patikasından vazgeçilmeyeceği ortaya konuldu; nasıl şimdi bu orana çıkıldıysa, güçlü adımlarla devam edilecek.
- TCMB kararı alınırken yüksek faizin yan etkileri de hesaplandı; reel sektör başta büyüme hassasiyeti de dikkate alınıyor.
- TCMB’nin kararlı ve güçlü bir duruşu var; verilere bağlı olarak ekonomi yönetimi üzerinde çalıştığı diğer kararları da yürürlüğe koyacak.
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