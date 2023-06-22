Faiz sonrası Reuters’a konuşan yetkili: Kırıp dökmeden ilerlemek için bu faiz oranı belirlendi

Yayınlanma: 22.06.2023 - 16:17

Güncelleme: 22.06.2023 - 16:17

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün ilk kez Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı. 18 Mart 2021'den bu yana ilk kez faizde artışa gitti.

Politika faizini yüzde 15'e çıkardı. Yapılan faiz artışı piyasa beklentilerin altında kalırken, TCMB metninde parasal sıkılaşmanın gereken ölçüde kademeli olacağına vurgu yaptı.



Faizin ardından, Reuters’a bilgi veren üst düzey bir yetkili şunları söyledi: