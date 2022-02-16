İktidara yakın Sabah açıkladı: Konutta ikili KDV sistemi geliyor

16 Şubat 2022 Çarşamba, 10:06

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın temel gıda ürünlerinde 7 puanlık vergi indiriminin ardından gözler KDV'de atılacak yeni adımlara çevrildi. Edinilen bilgiye göre gıdadan sonra sırada konutlara yönelik KDV indirimi bulunuyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, toplantılarda, konutlarda 2 metreyi geçti diye yüzde 18 KDV ödememek için daireleri küçük gösterme gibi usulsüz uygulamalara gidildiğine dikkat çekildi. Maliye, çalıştaylarda 150 metrekareyi aşan konutlara vergi indiriminden ilk konutta binde 20 olan harcın düşürülmesine kadar gelen bütün talepleri ajandasına aldı. Kademeli KDV oranı konusunda görüş birliği oluştu.

YÜZDE 18'E ÇIKIYOR

Mevcut uygulamada konutta KDV sistemi 150 metrekareye kadar yüzde 1-8 oranı uygulanıyor. 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda yüzde 18'lik KDV söz konusu. Bir konut 149 metrekare olduğunda yüzde 1-8 KDV ödenirken 151 metrekare olduğunda bu oran yüzde 18'e çıkıyor.

Yeni sisteme göre, 150 metrekareye kadar yüzde 1-8, üzerindeki 5 metrekare için de yüzde 18 KDV söz konusu olacak. Örneğin 1 milyon liralık 150 metrekarelik daire 80 bin lira KDV ödenirken, 155 metrekarede ise 180 bin lira KDV ödeniyor. Sabah'taki habere göre yeni sistemle 5 metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek. Metrekare fiyatı 6 bin 451 TL olduğu için 5 metrekarenin değeri olan 32 bin 255 lira için yüzde 18'den 5 bin 805 lira KDV çıkacak. Bu durumda ödenecek tutar 83 bin 217 lira olacak.