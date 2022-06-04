İktidara yakın Sabah gazetesi enflasyon krizini görmezden geldi: 'Memur ve emekliye en az yüzde 40 zam' diye duyurdu
Yüksek enflasyon verileri Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin boyutlarını her geçen gün gözler önüne serilirken iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi TÜİK'in enflasyon verilerini 'Memur ve emekliye en az yüzde 40 zam' 'müjdesiyle' duyurdu.
Yüksek enflasyon verileri Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin boyutlarını her geçen gün gözler önüne sererken TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri sert tepkilere neden oldu.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 73.50, aylık yüzde 2.98 arttı. Üretici enflasyonu ise yüzde 132.16 artarak, rekor düzeye yükseldi. Söz konusu artış mart 1995'ten bu yana kaydedilen en hızlı yükseliş oldu. Öte yandan TÜİK'in madde sepeti fiyat listesini yayımlamaması, hesaplamayla ilgili soru işaretlerini artırdı.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 160'ın üzerine çıktı.
KRİZİ 'MÜJDE' DİYE VERDİLER
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi de TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerini görmeden memur ve emekliye enflasyon 'müjdesi' verdi.
Manşetinde yüzde 73’ü aşan enflasyona değinmeyen Sabah gazetesi, "Memur ve emekliye en az yüzde 40 zam" haberini manşetten yayımladı.
Haberde enflasyon artışı olumlu bir şekilde yansıtılarak haziran ile birlikte 6 aylık enflasyon yüzde 40 olursa en düşük SGK ve BAĞ-Kur emekli maaşının 4 bin 608 lira olacağı kaydedildi.
Enflasyon nedeniyle asgari ücretin ise artacağı öne sürülürdü.
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