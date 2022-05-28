Behzat Uygur'dan Hakan Ural'a: Sıkıntı Z kuşağı değil, sabah kuşağı

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 14:17

Tiyatrocu Behzat Uygur, televizyon ünlüsü Hakan Ural'ın, Z kuşağı olarak bilinen 1996-2015 doğumlu olanları hedef aldığı konuşmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ural'ın, Z kuşağının oy kullanmaması gerektiğini ve siyasetle alakası olmadığını savunduğu açıklamasına, "Sıkıntı Z kuşağı değil, sabah kuşağı" yanıtını verdi.

Sıkıntı z kuşağı değil sabah kuşağı… — Behzat Uygur (@behzatuygur) May 27, 2022

NE OLMUŞTU?

Bir televizyon kanalında yorumculuk yapan Hakan Ural, Z kuşağının oy kullanmaması gerektiğini savunmuş, Z kuşağının siyasetle alakası olmadığını ileri sürmüştü.

"Z kuşağı eski siyasetçileri ne kadar tanıyor?" başlığıyla yapılan bir sokak röportajını değerlendiren Ural'ın, açıklamaları şöyle olmuştu:

"Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, idelolojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence"