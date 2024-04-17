İktidara yöneltilen sorular yanıtsız kaldı
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun yayımladığı 2024 Mart Raporu’na göre geçtiğimiz ay 25 kadın cinayeti işlendi.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın
Meclisleri temsilcisi Esin İzel Uysal,
kadın cinayetlerinde görevlilerin ve
iktidarın ihmallerini Cumhuriyet’e
değerlendirdi. Platformun kurulduğu
dönemde Aile ve Sosyal Hizmetler
ile İçişleri Bakanlığı’na ellerindeki
verileri açıklamaları için istekte
bulunduklarını belirten Uysal,
“Kadınlar erkek şiddeti yüzünden
can verirken iktidarın elinde veri
olmadığını öğrendik. Herhangi bir
sorunu tespit etmek için elimizde
somut veriler olmalı. Ancak iktidar
daha en başında görevini yerine
getirmiyor” dedi.
RESMİ MAKAMLAR SESSİZ
Geçtiğimiz mart ayında TBMM’de
de kadın cinayetlerinin araştırılmasına
ilişkin yazılı soru önergeleri verildi.
Emek Partisi Gaziantep Milletvekili
Sevda Karaca, 15 Mart’ta Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur
Özdemir Göktaş’a yönelik
önergesinde görevlilerin ihmalleri olup
olmadığı sordu. CHP Aydın Milletvekili
Süleyman Bülbül’ün 29 Mart’ta İçişleri
Bakanı Ali Yerlikaya’ya yönelik verdiği
önergede ise kadına yönelik şiddete
ilişkin verilerin resmi makamlar
tarafından paylaşılmadığına dikkat
çekildi. Önergelere ise henüz bir yanıt
verilmedi.
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