İktidara yöneltilen sorular yanıtsız kaldı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun yayımladığı 2024 Mart Raporu’na göre geçtiğimiz ay 25 kadın cinayeti işlendi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 17.04.2024 - 04:00
İktidara yöneltilen sorular yanıtsız kaldı
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri temsilcisi Esin İzel Uysal, kadın cinayetlerinde görevlilerin ve iktidarın ihmallerini Cumhuriyet’e değerlendirdi. Platformun kurulduğu dönemde Aile ve Sosyal Hizmetler ile İçişleri Bakanlığı’na ellerindeki verileri açıklamaları için istekte bulunduklarını belirten Uysal, “Kadınlar erkek şiddeti yüzünden can verirken iktidarın elinde veri olmadığını öğrendik. Herhangi bir sorunu tespit etmek için elimizde somut veriler olmalı. Ancak iktidar daha en başında görevini yerine getirmiyor” dedi. 

RESMİ MAKAMLAR SESSİZ

Geçtiğimiz mart ayında TBMM’de de kadın cinayetlerinin araştırılmasına ilişkin yazılı soru önergeleri verildi. Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, 15 Mart’ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a yönelik önergesinde görevlilerin ihmalleri olup olmadığı sordu. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün 29 Mart’ta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yönelik verdiği önergede ise kadına yönelik şiddete ilişkin verilerin resmi makamlar tarafından paylaşılmadığına dikkat çekildi. Önergelere ise henüz bir yanıt verilmedi.


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