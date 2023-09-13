Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu davasında karar günü: İki kadın gözaltına alındı!
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne açılan kapatma davasının dördüncü duruşması öncesi yapılan açıklama sonrasında iki kadın polis tarafından gözaltına alındı.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne açılan kapatma davasının dördüncü duruşması İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başladı.
Duruşma öncesi platform üyeleri Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı.
İKİ GÖZALTI
Güvenlik güçleri açıklama sonrası iki kadını gözaltına aldı. Kadınların gözaltına alınma gerekçeleri bilinmiyor.
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