İktidarın 2015’te üretimde iddialı sözlerle duyurduğu sistem yaşama geçirilemedi

14 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

Yurttaşın ayçiçeği yağı alabilmek için marketlerde birbiri ile yarıştığı görüntüler gündemdeki yerini korurken iktidarın tarımdaki başarısız politikası projelere de yansıdı. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, AKP’li Mehdi Eker’in Tarım Bakanlığı döneminde, 25 Şubat 2015 tarihinde, “tarımda yüzyılın projesi” gibi iddialı sözlerle tanıtılan projenin akıbetini gündeme getirdi.

"BİTİRİLDİ" DENİLMİŞTİ

Proje kapsamında, 1200 zirai fenolojik ve meteorolojik (ZFM) gözlem istasyonu kurulması, bu istasyonların bulunduğu lokasyondaki ısı, nem ve benzeri meteorolojik verileri toplamasının öngörüldüğünü belirten Başevirgen, “Diğer taraftan, dağıtımı yapılmış olan 10 bin adet tabletle de işletme ve çiftçi verileri toplanacak ve bu veriler bir GSM operatörü aracılığıyla düzenli olarak bakanlıkta bulunan bir merkeze aktarılacaktı. Böylece tarım alanları ve tarımsal üretim sistem dahilinde gözlemlenebilir olacaktı. Meteorolojik gözlemler sonucu su ihtiyacı, verim ve rekolte miktarları daha isabetli tahmin edilebilecekti. Bu proje için 100 milyon dolar civarında para harcandığı ve projenin önemli bir kısmının bitirildiği söylenmekteydi. Ancak proje rafa kaldırıldı” dedi.

"KENDİMİZE YETERDİK"

“Bu proje yaşama geçirilseydi, verimde artış sağlanacak ve rekolte miktarları da daha isabetli tahmin edilebilecekti” diyen Bekir Başevirgen, şöyle devam etti: “Toplanan veriler ışığında tarım politikamız belirlenecek ve bu kadar dışa bağımlı bir ülke olmayacaktık. İthal etmek zorunda kaldığımız buğday, ayçiçeği vb. ürünleri kendimiz üretecek ve Rusya-Ukrayna savaşından da bu kadar etkilenmeyecektik.”

CHP’li Başevirgen, eski Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’ye projenin ne durumda olduğunu sorduklarını, yanıtta, “yatırım projeleri kapsamında, Tarım Sektörü Entegre Yönetim Bilgi Sistemi projesi adında herhangi bir proje bulunmadığının” bildirildiğini kaydetti. Yatırım projeleri kapsamında bulunmadığı için herhangi bir harcama da yapılmadığı bilgisi verildiğini dile getiren Başevirgen, buna karşın 1200 zirai fenolojik ve meteorolojik gözlem istasyonundan şimdiye kadar 68 ilde 440 tanesinin kurulduğunun açıklandığını belirtti.

"YATIRIM ÇÜRÜYOR"

Başevirgen, Ankara ve Manisa’da bazı zirai fenolojik ve meteorolojik gözlem istasyonlarına gittiklerini belirterek, “Ne yazık ki bu yatırımların nasıl çürümeye terk edildiğine içimiz sızlayarak şahit olduk” dedi.

YATIRIMDA SON DURUM NEDİR?

CHP’li Başevirgen, konuya ilişkin yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin yanıtlaması istemiyle önerge verdi. Başevirgen, “Yatırım programına alınmayan dolayısıyla bütçesi olmayan bir projenin satın alma ve ihale işlemlerine nasıl başlanılmış ve şimdiye kadar yapılan ödemeler hangi harcama bütçesinden ödenmiştir? ZFM istasyonlarının yapımını üstlenen firma ile bakanlık arasında sözleşme imzalanmış mıdır? Yapımı tamamlanan 440 adet ZFM istasyonu hangi tarihte teslim alınmıştır? Yapımı tamamlanan 440 adet ZFM istasyonunun son durumu nasıldır? Bu istasyonların güvenlik ve bakım işleri nasıl sağlanmaktadır? Bakanlıkta proje ile ilgili kontrol merkezi kuruldu mu? Kuruldu ise ne gibi çalışmalar yapmaktadırlar?” diye sordu.