İktidarın 2023 seçimleri öncesinde duyurduğu TOKİ projesinde evler hâlâ ortada yok: Kurası üç yılda çekildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonundaki projeyle, özellikle evi olmayan genç, engelli, gazi ve şehit yakını gibi ihtiyaç sahibi vatandaşların barınma sorununun çözülmesi hedefleniyordu.

Bu kapsamda sadece İstanbul’a yaklaşık 50 bin konut yapılması planlanıyordu. Bunun için başvurular 2022’nin sonbaharında sonuçlandı ve yurttaşlar bu kez “konut belirleme kurası”nı beklemeye başladı.

2023’ün nisan ayına gelindiğinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan (TOKİ) hak sahiplerine, “İstanbul Tuzla 20 bin 920 adet konut projesi için sözleşme işlemleri başlamamıştır. Projenin ihalesi yapılıp inşaat seviyesi yaklaşık yüzde 50’ye geldiğinde konut belirleme kurası çekilerek sözleşme yapılacaktır” mesajı atıldı. İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası için o kura ancak bu hafta pazartesi ve salı günleri çekilebildi. Üç yıldır bekleyen yurttaşlar, kuranın duyurusunda yapılan açıklamalarla ve kurayla birlikte “TOKİ mağdurları” arasına katıldı.

Yurttaşların mağduriyetleri şöyle gelişti:

SADECE 300’Ü VAR

TOKİ tarafından 20 bin 920 konuttan yaklaşık 300’ü hazır halde teslim edilebilecek. e-Devlet’te yer alan “inşaat ilerleme seviyesi” kısmına veri bile girilmeyen evler için yurttaş eylül-ekim ayında taksit ödemeye başlayacak ilk zam Ocak 2026’da yapılacak. Taksitlere yılda iki kere memur maaşlarına göre artırılacak.

2022’den bu yana evlerin fiyatlarının ne olacağını öğrenemeyen vatandaşlar, hangi evin ve dolayısıyla hangi fiyatın kendilerine çıkacağını bilmeden kuraya katıldı. Sonuçta 2.5 milyon TL ile 4 milyon TL arasında değişen fiyatlarla karşılaştılar. Bazı vatandaşlar şimdiden evleri “takas yapmaya” çalışıyor.

BAŞVURU TUZLA, KURA KANAL İSTANBUL

En önemli mağduriyeti ise Tuzla’ya başvurup kurada farklı ilçelerden “ev alma hakkı” kazanan yurttaşlar yaşıyor. Kura çekiminden bir gün önceki duyurular arasına başta tartışmalı bir alana (baraj havzası) alelacele inşaatları başlanan Sazlıbosna, Arnavutköy ile Maltepe gibi ilçelerdeki evler de eklendi. Sürprizle karşılaşan bir yurttaş “Hayatım boyunca Anadolu Yakası’nda oturuyorken Arnavutköy çıktı” diyerek kuraya itiraz edeceklerini dile getirdi.

Sazlıbosna inşaatlarına çok yeni başlanmış, koruma altındaki bölgeye inşaat yapılmamasına yönelik itirazlara ise AKP, “sosyal konut istemiyorlar” diyerek karşı çıkmıştı.

Yurttaşlar çeşitli sosyal medya grupları üzerinden organize olarak hem CİMER’e şikâyet hem de sözleşme imzalamama gibi protesto eylemleri yapmayı planlıyor.