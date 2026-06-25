İktidarın 2023 seçimleri öncesinde verdiği 7200 prim gün sözü tutulmadı, muhalefetin önergesi de reddedildi: Esnafı ortada bıraktılar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimleri öncesinde Kayseri’deki mitingde yaptığı konuşmada, esnafın prim ödeme gün sayısını 7 bin 200 güne indireceklerini söylemiş, bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafın yararlanacağını açıklamıştı. Erdoğan, yeni dönemde yapacakları ilk işlerden birisinin bu olacağını belirtmişti. Ancak aradan yıllar geçmesine karşın düzenleme yapılmadı.

TBMM’DE GÜNDEME GELDİ

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, bu konudaki yasa teklifinin doğrudan gündeme alınması için önerge verdi. Sarı, Erdoğan’ın verdiği sözün üzerinden 3 yıl geçtiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Sizin aklınızda tabii esnaf yok, sizin aklınızda çiftçi yok, sizin aklınızda emekçi yok ama bugün fırsat bu fırsat, gelin bunu sizin oylarınızla kabul edelim, biz sizin oylarınıza destek olalım. Bunu reddederseniz yarın haberlerde kendinizi göreceksiniz AKP’li milletvekilleri. Recep Tayyip Erdoğan’ın önerisini reddeden AKP Grubu ve MHP Grubu var bu Meclis’te. Hadi hodri meydan o zaman.”

‘ŞOV YAPMA’

Sarı’nın sözleri üzerine AKP sıralarından “şov yapma, şov” sesleri yükseldi. Çalışma Bakanı’nın da 2 yıl geçtikten sonra, “Ben Cumhurbaşkanımızın söylediklerini talimat kabul ederim, çalışmalarım başladı” dediğine işaret eden Sarı, şunları söyledi:

“Aradan bir yıl geçti, Çalışma Bakanınızın da vaatleri fos çıktı, hâlâ tutulmuş bir vaat yok. Bu sözün üzerinden kırk ay geçti. Verdiğiniz sözlerin kırkı çıktı ama ne yazık ki sizin yüzlerinizde bir kızarma yok. Emeklilik hakkı için vatandaş umutlandı, sizin gerçekleri söylediğinizi sandı, umut etti, kredi çekti, gitti prim borçlarını kapattı, borçlandı. Şimdi, hem borçlu hem emekli olamıyor hem de ekonomik kriz altında eriyor.”

‘ESNAF FAZLA PRİM ÖDEDİ’

CHP’li Sarı, iktidarın bu kararsızlığı yüzünden esnafın beş yıl fazla prim ödediğine vurgu yaptı. Sarı, şöyle devam etti:

“Bugün Bağ-Kur’lu hem beş yıl fazla prim ödüyor hem de emekli olduğunda aldığı maaş SSK’lılardan, yanında çalıştırdıklarından daha az durumda. 20 bin liraya mahkûm ediyorsunuz Bağ-Kur emeklisini. Bugün açlık sınırı 35 bin lira, yoksulluk sınırı 114 bin lira ama ne yazık ki bu koltuklarda oturan sizlerin yüreğinde bir sızı ben göremiyorum. Fırsat bu fırsattır, gelin bu mağduriyeti hep birlikte çözelim.”

İKTİDAR REDDETTİ

Sarı, iktidarın EYT sonrasında mağdur olan milyonları da ortada bıraktığına dikkat çekti. İnsanların bir gün için 17 yıl daha çalışma zorunda kaldıklarını vurgulayan Sarı, kademeli emekliliğin de Meclis’ten geçirilmesini talep etti. Ancak önerge iktidarın oyları ile reddedildi.