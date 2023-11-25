25 Kasım engeli... Valilik kararıyla bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak!

Yayınlanma: 25.11.2023 - 11:14

Güncelleme: 25.11.2023 - 12:10

Yurt genelinde olduğu gibi İstanbul'da kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sokağa çıkam çağrısı yaparken, Valilikten skandal bir karar geldi.

Metro İstanbul, İstanbul Vaililiği'nin aldığı karar doğrultusunda, bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmeye kapatılacağını duyurdu.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Cumartesi günü saat 12.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.”