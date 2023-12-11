İktidarın 8. yargı paketi de sorunlara çözüm olmadı: ‘Siyaset elini çeksin’

Yayınlanma: 11.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.12.2023 - 04:00

Türk Ceza Kanunu (TCK) TCK 73. maddesinde belirtilen şikâyete bağlı suçlarda şikâyet süresi altı ayken, hakaret suçları açısından “suç tarihinden itibaren bir yıla” çıkarılacağı öngörülüyor. Hakaret suçlarında TCK’nin 125/2 maddesi uzlaştırma yoluna gidilemeyeceği de belirtiliyor. Denetimli serbestlik kriterlerinden soyadı değişikliğine, istinaf süresinden AYM’nin görevlerine toplam 105 maddede değişiklik öngörülüyor. Yargı paketinin gündem olmasının ardından, Cumhuriyet konuyu hukukçularla konuştu.

‘ADALETTEN KAÇILIYOR’

“Yeni kanun teklifi geç kalmış bazı konuların ön plana çıkartılması aslında” diyen avukat Ruşen Gültekin, “Bunlar yargının temel sorun değil ama can alacak sorunları diyebiliriz. Bu yargıdaki belli sorunların adaletin işleyişinde meydana gelen haksızlıkların bir noktada giderilmesi talebi. Geçmişte de yargı reformuyla ilgili pek çok haberler yapıldı ama neyi gördük? Yargının siyasallaşması ile ilgili sorun çözülmedikçe yargının bu sorunları giderilemeyecek” ifadesini kullandı.

Gültekin sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“En son Somali cumhurbaşkanının oğlu serbest bırakıldı. Biz orada neyi gördük? İstediğiniz kadar bu maddeleri değiştirin. Eğer yargıç bağımsız ve tarafsız değilse yargı siyasallaştırılmışsa birileri adaletin ağından kaçabiliyor. Bu anlamda da bir iyileştirme yok.”

Avukat Celal Ülgen ise “Ortada hiçbir zaman bu iktidar sürecinde yargı reformu hazırlanmadığı gibi bu birçok yasada değişiklik yapan torba yasada yer alan diğer değişikliklerin de reform getirecek ve haklar ve özgürlükler dengesine nefes aldıracak bir düzenleme bulunmamaktadır” değerlendirmesinde bulundu.