İktidarın ‘aile yılı’ ilan ettiği 2025’in ilk dört ayında 58 kadın katledildi: Yaşamak istiyorlar

Yayınlanma: 09.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2025 - 07:41

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre 2025’in ilk 4 ayında 96 kadın katledilirken bu kadınların 58’i ailedeki kişiler tarafından öldürüldü. 10 kadın ise boşandıkları erkekler tarafından katledildi.

Cumhuriyet, konuşan platform temsilcilerinden Vahide Şevval Argunşah, “Kadınlar en çok ‘aile’ olarak tanımlanan alanlarda, en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülüyor. Bu durum, kadınların güvende olması gereken yerlerin onlar için ölümcül hale geldiğini gösteriyor. Aileyi idealize eden politikalar, kadınların bireysel hak ve özgürlüklerini gözetmediğinde, şiddeti görünmez kılabiliyor. Oysa kadın cinayetlerini önlemek için toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan politikalar üretilmeli; 6284 sayılı kanun başta olmak üzere, koruma ve önleme mekanizmaları eksiksiz uygulanmalıdır” dedi.

TOPLUMSAL ROL BASKISI

“İktidarın bakanlıklar düzeyinde sık sık evlenme ve çocuk yapma çağrıları yapılması, kadınların toplumsal rollerini yalnızca ‘eş’ ve ‘anne’ kimliğiyle sınırlandıran bir yaklaşımı yansıtıyor” diyen Argunşah, “Bu anlayış, kadınları birey olarak değil ailenin içinde tanımlanan bir konumda görmeyi sürdürüyor. Oysa bizim mücadelemiz tam da bunun karşısında duruyor: Kadınlar kimseye bağlı olmadan, özgürce yaşama, karar verme ve kendi hayatını inşa etme hakkına sahiptir. Kadınlar şiddet görmemek, öldürülmemek, güvenceli yaşamak istiyor” ifadelerini kullandı.

Argunşah sözlerini şu şekilde noktaladı: “Bahar Aksu’nun katledilmesi de tam olarak bu tabloyu doğruluyor. Bahar, hayatını yeniden kurmak isteyen, şiddet geçmişi olan bir ilişkiden çıkmış bir kadındı. Ancak onu öldüren erkek, boşanmayı kabul etmeyen, Bahar’ın kararını sindiremeyen bir zihniyeti temsil ediyordu. Bahar Aksu yalnız değildir; tıpkı onun gibi yüzlerce kadın, ayrılma kararından sonra dahi korunmadığı için yaşamını kaybediyor. Bu cinayetler münferit değil; sistemli ve önlenebilir.

CİNAYET ÖNCESİ KEŞİF YAPTILAR

İstanbul'un Şişli ilçesinde 5 Mayıs’ta Bahar Aksu (34), yarı zamanlı çalıştığı otelin önünde eski eşi Rüstem Elibol (37) ve beraberindeki üç suç ortağı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet sonrası kaçan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Rüstem Elibol ve beraberindeki S.Y. (33), S.S. (35) ve A.B. (44) isimli şüphelilerin olaydan üç gün önce İstanbul’a geldiklerini belirledi. Şüphelilerin bu süreçte bir otele yerleşerek, cinayetten üç gün önce de Bahar Aksu’nun kaçırılmak istendiği adreste keşif yaptıkları öğrenildi.