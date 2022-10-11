İktidarın “ilk evim, ilk iş yerim” projesine uzmanlardan uyarı: 'Planlama yapılmalı'

11 Ekim 2022 Salı, 04:00

İktidarın “ilk evim, ilk iş yerim” projesi kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin işyeri için başvurular başladı. Projeye müteahhitlerden uyarı geldi. Türkiye Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası (Türk-İnşa) Genel Başkanı Servet Arslan, sonradan doğacak mülkiyet, imar durumları ile ilgili planlama yapılması gerektiğini belirterek “Aksi halde devlet eliyle yeni gecekondu alanları yapılmasının önü açılır” dedi. Arslan, iktidarın dar gelirliler için uygulamaya koyduğu konut ve işyeri arsaları uygulamasını değerlendirdi.

Arslan, şunları söyledi: “Uygulamada doğabilecek birçok problemin henüz işin başındayken öngörülmesi ve tedbirlerinin düşünülerek hayata geçirilmesinin toplum yararına olduğunu düşünüyor ve bu konuda hükümeti uyarmayı kendimize görev ediniyoruz. Anılan projenin hayata geçirilmesi aşamasında arsaların niteliklerinin belirlenmesi, arsaların müstakil mi yoksa hisseli büyük arsalar mı olduğu, sonradan doğacak mülkiyet sorunları, imar durumu, yapı kalitesi, yapım koşulları ve planlanması ile şehir silüeti konusunda estetik kaygılarının giderilmesi ile ilgili bir planlama yapılıp yapılmadığının toplumumuza açıklanmasının faydalı olacağını düşünüyoruz.”

KİMLİK NUMARASI UYGULANACAK

Öte yandan TOKİ’nin “İlk Evim, İlk İş Yerim” Projesi’nin “İlk Evim Arsa” başvuruları e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun önlenmesi için TC kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınmaya başlandı. Buna göre TOKİ başvurusu için TC kimlik numarasının son hanesi “0” olanlar bugün, “2” olanlar yarın, “4” olanlar 13 Ekim’de, 6 olanlar 14 Ekim’de, 8 olanlar ise 15 Ekim’de başvuru yapabilecek. 16 Ekim sonrası ise herhangi bir sınırlama olmadan başvurulabilinecek. Yurttaşlar “İlk Evim Arsa” projesi başvurularını yalnızca Ziraat Bankası’ndan yapabilecek.