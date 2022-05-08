İktidarın ısrarı yüzünden TIR şoförleri günlerdir insanlık dışı koşullarda sınırda bekliyor
TIR şoförleri Sarp Sınır Kapısı’nda mahsur kaldı. Bölgede 30 kilometrelik kuyruk oluştuğunu savunan CHP’li Uğur Bayraktutan, “Eski Bakan Canikli’nin o dönemki ısrarı yüzünden ilkel, çağdışı koşullar yaşanıyor” dedi.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yola çıkıp Sarp Sınır Kapısı’na gelen TIR’lar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. TIR’lar Sarp Sınır Kapısı’ndan başlayıp Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe güzergâhındaki Karadeniz sahil yolunun emniyet şeridine park ederek sınırı geçmeyi bekliyor. Bölgedeki şoförlerle bir araya gelip sorunlarını dinleyen CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, yaşanan durumu “çağdışı” olarak niteledi. Bayraktutan, “Sınır kapısının girişinden Arhavi ilçesine kadar 30 kilometreyi bulan kuyruk var. Bin 500, iki bin tane TIR bekliyor. Sınır kapılarındaki elemanlar ve gümrük binası yetersiz kalıyor” dedi.
Günlerdir mahsur olan şoförlerin, yemek, tuvalet gibi insani ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını ekleyen Bayraktutan, “Ortada hiçbir fiziki imkân yok. İlkel, çağdışı koşullar yaşanıyor” diye konuştu.
CANİKLİ DETAYI
Sarp Sınır Kapısı yapılırken dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’ye proje hakkında uyarılarda bulunulduğunu söyleyen Bayraktutan, “Canikli’ye zamanında, ‘Bu işi yapmayın, bu doğru bir proje değil. Bunu yaparsanız burası tıkanır. Bu şekildeki proje üzerinden kapıya yönlendirilemez’ dediler. Sarp Sınır Kapısı’nın gümrük sahası 47 dönüm. İki girişi, iki de çıkış var. Karşı tarafta ise Gürcistan’ın alanı 9 dönüm. Onlarda altı gidiş altı geliş var. Alanı çok doğru kullanmışlar. 47 dönümde 4 kapı, 9 dönümde 12 kapı. Ancak Canikli ‘Biz devletiz’ dedi ve proje bugünkü şekliyle yapıldı” diye konuştu.
"ARAÇLAR GİZLENDİ" İDDİASI
Bayraktutan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun bölgeye yönelik geçen günlerdeki ziyareti öncesinde, alandaki TIR’lar görünmemesi için kamufle edildiğini öne sürdü. Bayraktutan, Meclis açıldığında konuyu hem basın toplantısıyla hem de soru önergesiyle TBMM gündemine taşıyacağını da ekledi.
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