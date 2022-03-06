İktidarın ‘kadına şiddet’ çıkışını muhalefet samimi bulmadı

06 Mart 2022 Pazar, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada, kadına şiddetle mücadelede yeni düzenlemeler getireceklerini açıkladı. Erdoğan, “Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık ifadesi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir. Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet gibi suçlar kadına karşı işlenmişse cezalar daha da artırılacak” dedi.

10 BİN KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Erdoğan’ın sözleri basına, “Kravat indirimi kaldırılacak” başlıklarıyla yansıdı. Benzer başlıkların daha önce de atıldığını anımsatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, açıklamaları samimi bulmadıklarını vurguladı. Karaca, “İstanbul Sözleşmesi’ni bir gecede bir imza ile yürürlükten kaldıran zihniyetin kadın mücadelesi ve kadın haklarına katacağı hiçbir şey yoktur” tepkisini gösterdi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise “10 yıl kadar önce kadına yönelik şiddet uygulandığında iyi hal indirimi uygulanmaması için Meclis’e kanun teklifi vermiştim. AKP iktidarı döneminde en az 10 bin kız kardeşimiz cinayete kurban gitti. Bugüne kadar neredeydiler” sorusunu yöneltti.

Erdoğan’ın “Israrlı takip eylemleri, artık cezası altı aydan iki yıla kadar hapisle sonuçlanacak” sözlerine değinen Nazlıaka, “Şu anda Türk Ceza Kanunu’nun 96. maddesi ısrarlı takip gibi tüm şiddet türlerini içeriyor. Cezası ise en az iki, en fazla beş yıl. Öyleyse bu kanun değişikliğiyle ısrarlı takibin ceza süresi düşürülmüş oluyor” yorumunu yaptı.