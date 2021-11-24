Burçin Terzioğlu 'Yalancı'ya böyle veda etti: "Kadına şiddete sessiz kalmayan savaşçı bir karakteri canlandırdığım için çok şanslıyım"
Yeni sezonda Show TV'de yayınlanan Yalancı dizisi, dün akşam 10. bölümüyle ekran macerasını noktaladı. Dizinin başrol oyuncuları Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci de sosyal medya hesaplarından veda paylaşımları yaptı. Terzioğlu, diziye "Kadına şiddetin hiçbir şekline sessiz kalmayan savaşçı bir karakteri canlandırdığım için kendimi çok şanslı hissediyorum" sözleriyle veda etti.
Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak gibi ünlü isimlerin başrolünü paylaştığı Yalancı dizisi, 23 Kasım Salı akşamı final bölümüyle ekrana geldi. Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için erken final yapan dizinin başrolleri de Instagram hesaplarından paylaşım yaparak duygularını dile getirdi.
"SAVAŞÇI BİR KADINI CANLANDIRDIĞIM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"
Dizide öğretmen Deniz'i canlandıran Burçin Terzioğlu, paylaşımında "Yolculuğumuz kısa sürmüş olsa da, gurur duyduğum bir projede, kadına şiddetin hiçbir şekline sessiz kalmayan savaşçı bir karakteri canlandırdığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hoşça kal Deniz, hoşça kal Yalancı" dedi.
ROL ARKADAŞINA ÖVGÜ YAĞDIRDI
Dizide doktor Mehmet'i oynayan Salih Bademci ise rol arkadaşı Terzioğlu ile bir fotoğrafını yayınlayarak "Tanıştığıma, çalıştığıma öyle memnunum ki" ifadelerini kullandı. Terzioğlu da Bademci için "Çok sevmek. Canım partnerim" dedi.
YALANCI'NIN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Yalancı'nın 10. bölümünde Deniz, Mehmet Emir aleyhinde somut deliller ele geçirmeyi başardı. Mehmet Emir ise hayatındaki her şeyi geride bırakarak yok olmayı seçti. Polis her yerde Mehmet Emir'i arar ancak Mehmet Emir yakalanmadı. Mehmet Emir'in kayboluşundan bir ay sonra da cansız bedeni bulundu. Mehmet Emir öldürüldü ve pek çok kişinin onu öldürmek için sebebi olmasına rağmen bütün oklar katilin Deniz olduğunu işaret etti.
Deniz ise Mehmet Emir'i öldürmediğini, Mehmet Emir'in kendisine tuzak kurduğunu, bu yolla kendisinden intikam aldığını iddia etti. Şüpheli durumundaki Deniz, kendisini aklamak için geçen bir ayda ne olduğunu çözmek zorunda kaldı.
Video Haberler
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
- Erdoğan'ın 1992'deki açıklaması yeniden gündemde
- Bulgaristan'a giderken yanan otobüsün son görüntüleri
- Belediye Meclisi'nde 'Şahin K' tartışması
- AKP'li Birinci'den tepki çeken 'enflasyon' çıkışı
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
En Çok Okunan Haberler
- Dövizdeki sert yükselişin ardından yurttaşlar sokakta
- Dolardaki rekorun ardından art arda uyarı
- Dev banka bir sonraki adımı açıkladı
- Bazı ürünlerin satışı durduruldu
- Dolar fırladı, A Haber'den tepki çeken haber
- KARA SALI! 1 Dolar 13 lirayı aştı!
- Dolar kuru dev firmayı da vurdu! Üretim durduruldu
- Yurttaşlar sokağa çıktı, Alaattin Çakıcı hedef gösterdi!
- Kriz patlak verdi, muhalefet harekete geçti
- Elektrik faturalarında yeni dönem