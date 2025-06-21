İktidarın yeni operasyon cephesi: İmamoğlu’nun babasının tarlası!

İBB Başkanı ve aynı zamanda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün ailesine yönelik yeni bir adım atıldı.



DHA'nın haberine göre, saat 15.00 sıralarında jandarma ekipleri Hasan İmamoğlu’nun Güre Mahallesi’ndeki arazisine gelerek güvenlik önlemleri aldı. Bölgedeki arama çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü. Ekipler aramanın ardından araziden ayrıldı.





İMAMOĞLU: “DÜŞMAN HUKUKUNDA SINIR TANIMADINIZ”

Ekrem İmamoğlu, yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Aile demeden, hukuk demeden bütün kötülükleri yaptınız. Düşman hukukunda sınır tanımadınız, psikolojik işkencede bütün duvarları yıktınız. Savunma hakkımı bile çaldınız, avukatımı sırf mesleğinin gereğini yaptığı için hapse attınız. Allah büyük, hem bu dünyada Yüce Türk Yargısı önünde hem ahirette Yüce Yaradan’ın huzurunda hesap vereceksiniz.”

DAHA ÖNCE YAZLIK EVE ARAMA YAPILMIŞTI

İmamoğlu ailesine yönelik aramalar daha önce de gündeme gelmişti. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’na ait Balıkesir’in Edremit ilçesi Güre Mahallesi’ndeki yazlık evde de 8 Nisan’da jandarma ekipleri tarafından arama yapılmıştı.

DHA’nın aktardığına göre, ekipler eve çilingir yardımıyla girmiş, aramalar tamamlandıktan sonra bölgeden ayrılmıştı.



