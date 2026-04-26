İktidarın yıllardır sorunlarını bildiği ortaya çıkan madenciler, ödemeyi yeterli bulmazken, tüm alacakları hesaba yatmadan gitmemekte kararlı: İşçiye bir kaşık bal!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda önceki gün işçilerin temsilcileri ile bakan yardımcısı başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

YILLARDIR BİLİNİYORMUŞ!

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada bakanlığın yıllardır Doruk Madencililik’teki sorunları bildiği de ortaya çıktı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında toplu iş sözleşmesinden kaynaklı bireysel alacaklara ilişkin ödemelerin yapılmaması üzerine işveren hakkında 3 milyon 284 bin 946 lira idari para cezası kesildi. 2025 yılına yönelik denetimlerde toplu iş sözleşmesinden doğan alacakların ödenmediği, ücretlerin düzenli verilmediği belirlendi. İşverene 20 milyon 292 bin 142 lira idari para cezası kesildi. 2026 yılı içerisinde yapılan incelemelerde de, yine işçilere ait ücret alacaklarının bir kısmının ödenmediği tespit edildi.

BAKANLIK: 36 MİLYON YATIRILDI

Bakanlık, şirket yetkilileri tarafından alacakların 36 milyon liralık kısmının işçilerin hesaplarına yatırıldığını, kalan kısmın ise işveren tarafından önümüzdeki hafta içerisinde tamamen ödeneceğinin taahhüt edildiğini bildirdi.

‘KOD 4’TEN ÇIKARILDILAR’

Bağımsız Maden-İş Sendikası avukatı Abdürrahim Demiryürek, tüm ücret alacakları, tazminatlar işçilerin hesabına yatmadan direnişlerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Demiryürek, sendikaya üye olup, örgütlenmeye öncülük eden işçilerin “Kod 4” kapsamında işten çıkarıldığını, alacaklarını dava ettiklerinde dahi tahsil edemediklerini söyledi. Sorunların çözümü için tazminatların da ödenmesi gerektiğini belirtti.

TALEPLER NELER?

İşçiler, taleplerini şöyle sıraladı:

“Aylarca ödenmeyen ücretlerin ödenmesi. TMSF öncesi ve sonrasında haksızca çıkış alan işçilere tazminatlarının ödenmesi. Halihazırda çalışan işçilere rızası olmadan dayatılan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması. Emekli olmuş ancak tazminatları yatırılmamış işçilerin haklarının ödenmesi. İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması. Sendika üyesi olup mücadelede öncülük ettikleri için işten çıkarılan işçilerin işe iadesi. Madenin kamulaştırılması. İş güvencesinin teminat altına alınması.”

Bağımsız Maden-İş Sendikası eğitim ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, işçilerin 15-16 yıllık özlük hakları olduğunu, aylar boyu ücretsiz izne çıkarılanlar bulunduğunu söyledi.

‘KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR’

Bakanlıkta toplantıya katılan bir işçi de, şirketin 3 aylık alacak olduğunu iddia ettiğini, bunun doğru olmadığını söyledi. İşçi, “Bana bugün ödedikleri mart 2025’ten 6 bin lira, mayıs 2025’ten 20 bin küsur, nisan 2025’ten 25 bin küsur, şubat 2026’dan 60 bin küsur. En fazla 3 ay diyorlardı, bugün bana 4 aydan ödeme yaptılar. Geriye kalan hâlâ 3 aylık ücret alacağım var. Bizi ve kamuoyunu kandırmaya çalışıyorlar. Son kuruşa kadar alacaklarımızı almadan eylemden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

‘50’DE 1’İ’

Diğer işçiler de geriye dönük özlük haklarının verilmediğini, holdingin “haklarınızı vereceğiz” sözlerine kanmayacaklarını söylediler. Bir işçi, “Bizim alacaklarımız sadece maaş alacakları değil. 10 yıllık özlük hakları, sendikal haklar ve tazminatlarımız içeride. Biz şu anda alacaklarımızın 50’de 1’ini almış durumdayız. O yüzden bu grev devam edecek. Alacaklarımızın tamamı hesaplara yatana kadar bu işi sonlandırmayacağız” dedi. İşçiler, alacaklarının tamamı sıfırlanana kadar eyleme devam edeceklerini belirttiler.

‘BİR KAŞIK BAL’

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, verilen sözlere ikna olmadıklarını, konu tamamen çözülmeden geri adım atmayacaklarını söyledi. Çakır, “İşçinin bir kavanoz balı vardı. Bize sadece bir kaşığını gösterdiler. 5 kilo bal bizim hakkımız. O hakkımızı almadan buradan gitmeyeceğiz” dedi.

İşçilerin Kurtuluş Parkı’ndaki açlık grevleri 6. gününde de devam etti. İşçilere sendikalardan, sivil toplum örgütlerinden, partilerden destek ziyaretleri sürdü. Aralarında CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu’nun da olduğu milletvekilleri işçileri ziyaret etti. Eski CHP milletvekili Yıldırım Kaya da işçilere destek ziyaretinde bulundu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş işçilerle birlikte açlık grevine başladı. Ankara Tabip Odası, açlık grevinin sağlık üzerindeki etkilerine dair işçilere bilgilendirme yaptı. Madencilere yurt genelinde de destek eylemleri yapıldı.

YARIN YÜRÜYECEKLER

İşçiler yarın Beypazarı’ndan gelen işçilerle birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürüyüş gerçekleştireceklerini, seslerini duyurmaya çalışacaklarını söylediler.