İl binasına saldırıda katledilmişti: HDP'den "Deniz Poyraz" açıklaması
HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, partisinin İzmir İl Başkanlığına saldırıda Deniz Poyraz'ın öldürülmesi davasına ilişkin, "29 Aralık'ta mahkemede olacağız ve bu katliam aydınlatılıncaya kadar süreci takip edeceğiz." dedi.
HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, partisinin İzmir Milletvekili Murat Çepni ile Meclis'te, 17 Haziran'da HDP İzmir İl Başkanlığındaki saldırıda Deniz Poyraz'ı öldüren saldırganın davasına dair basın toplantısı düzenledi.
Soruşturmanın tamamlandığı yönünde açıklama yapıldığını ifade eden Pekgözegü, "Bize göre bu soruşturma tamamlanmadı." dedi.
Poyraz'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen hukuki süreci yakından takip edeceklerini kaydeden Pekgözegü, "29 Aralık'ta da mahkemede olacağız ve bu katliam aydınlatılıncaya kadar süreci takip edeceğiz." diye konuştu.
25 Kasım'ın Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğunu anımsatan Pekgözegü, bu gün için yapacakları bütün çalışmaları Deniz Poyraz'a atfedeceklerini belirtti.
Pekgözegü, HDP'ye yönelik saldırıların devam ettiğini, en son Şanlıurfa'daki il binalarına saldırıldığını söyledi.
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