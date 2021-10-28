Onur Gencer iddianamesindeki SADAT ayrıntısı: "Suriye'deki ilişkileri araştırılmadı"

28 Ekim 2021 Perşembe, 17:29

Türkiye, 2016-2020 yılları arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Güvenlik ve Dış Politika Kurul üyesi görevinde bulunan irticai faaliyetlerden dolayı TSK'den emekli edilen Adnan Tanrıverdi’nin kurduğu SADAT’ı (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) konuştu.

SADAT önce hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen Sedat Peker’in “Benim üzerimden El Nusra’ya silah ve araç yolladı” iddiasıyla gündeme geldi. Ardından gazeteci Caner Taşpınar, harp okulları mülakatlarına, SADAT bağlantılı isimlerin katıldığını taraflara teyit ettirdi. Savunma Bakanlığı da FETÖ’cü darbe girişimi 15 Temmuz’un ardından 3 yıl harp okulları mülakatlarını SADAT’ın yaptığını açıkladı.

İZMİR'DEKİ HDP BİNASINA SALDIRIDA NELER OLDU?

SADAT’ın adı bir başka olayda daha geçti. O olay, 17 Haziran 2021'de İzmir'de HDP İl Başkanlığına yönelik saldırıydı. Konak ilçesinde, 80’nin üzerinde iş yerinin olduğu hanın ikinci katında bulunan HDP İl Başkanlığı’na saat 10.30 civarında Onur Gencer tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Parti binasında çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine çalışmaya gelen Deniz Poyraz saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Sağlık çalışanı olduğu ortaya çıkan Onur Gencer, Poyraz’ı öldürdükten sonra fotoğrafını çekerek “Leş 1” diyerek WhatsApp durumunda paylaşmıştı.

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan savcı Caner Ulu imzalı iddianamede ise dikkat çeken ifadeler yer aldı.

"RADYONUN SESİNİ AÇIP BİRİLERİNDEN PARA İSTİYORDU"

İddianamede, HDP’li isimlerin saldırı sırasında güvenlik güçlerinin geç müdahale ettiği iddiasına yer verildi. Öte yandan Gencer’in sık sık kullandığı taksi durağındaki şoförler, saldırganı defalarca poligona götürdüklerini, taksiye bindiğinde radyonunun sesini çok açmasını istediğini ve bu sırada telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Taksi şoförünün anlattıklarındaki çarpıcı nokta ise Gencer’in birilerinden sürekli para istediğiydi. Taksi şoförünün konuyla ilgili “Atış poligonuna götürdüğüm zaman da kendisinin birisinden para istediğini duymuştum, ancak ne kadar para istediği hakkında müziğin sesi çok fazla açık olduğu için bir şey duyamamıştım” ifadesi dikkat çekti.

SALDIRGAN HAKKINDA "SADAT'TAN EĞİTİM ALDI" İDDİASI

Öte yandan iddianamede, Onur Gencer hakkındaki bir diğer dikkat çeken nokta ise SADAT iddialarının yer aldığı kısımdı. Gencer’in saldırıdan sonra çıkan Suriye’de çekilen fotoğrafları ve daha sonrasında da Sedat Peker’in iddiaları, akıllara saldırganın SADAT tarafından eğitildiği iddialarını gündeme getirmişti.

İddianamede, Gencer’i saldırının ardından Suriye'de görevli askeri personelin telefonla aramasının ifade edilmesi dikkat çekti. Bununla birlikte, Suriye’de 45 güne yakın bir süre bulunan Gencer’in, SADAT tarafından eğitildiğine dair iddiaların araştırıldığı ifade edildi. İddianamede konuyla ilgili “SADAT ünvanlı şirket bünyesinde Suriye'de silahlı eğitim gördüğüne dair ileri sürülen iddialarla ilgili yapılan araştırmalarda, 2020 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevli olarak Suriye'de bulunduğu kurum yazışmaları, otel kayıtları, telefon HTS kayıtları ve otobüs-uçuş kayıtları ile uyumlu olduğundan bu hususta herhangi bir delil elde edilememiştir.” denildi.

SURİYE'DEKİ BAĞLANTILARI ARAŞTIRILMADI

Konuyla ilgili konuştuğum Deniz Poyraz’ın avukatı Türkan Aslan Ağaç, Gencer’in 7 Ocak 2020 ile 9 Şubat 2020 arası Suriye'de görevlendirildiği süre içinde ilişki içerisinde olduğu kişilerin tespitine ilişkin talepte bulunduklarını ancak konuyla ilgili hiçbir işlem yapılmadığını belirtti.

Avukat Ağaç ayrıca, Gencer’in Suriye’de olduğu dönemde görüşme yaptığı ve asker olduğu belirtilen kişilerin olay hakkında bilgisine de başvurulmadığı söyledi ve “Suriye'de birlikte görev yaptığı ne askerlerin ne de sağlık çalışanlarının ifadelerine başvurulmamıştır” ifadelerini kullandı. Gencer'in sık sık gittiği poligona da dikkat çeken Ağaç, "Gencer 'in SADAT bünyesinde eğitim görüp görmediği, bünyelerinde çalışıp çalışmadığı konusunda yapılmış bir araştırma yok. SADAT ile İzmir Poligon arasında organik bir ilişki olup olmadığı konusunda da yapılmış bir araştırma yok" dedi.

“Deniz Poyraz’ı katleden sanığı azmettiren ve yardım edenlerin ortaya çıkarılması konusunda hiçbir çaba sarf etmemişlerdir” diyen Ağaç, şunları söyledi:

“Dosya içerisinde yer alan HTS kayıtlarına göre sanık Onur Gencer'in Suriye'de bulunduğu ya da kaldığı yerlerde 17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığında/Bayburt görevli çok sayıda asker ile Suriye de bulunduğu sırada tanıştığını ve ilişkilerinin sonrasında sürdürüldüğü anlaşılmaktadır. Ancak, bu kişilerin ifadelerine de başvuru yapılmamıştır. Sadece kendisi ile birlikte Gaziantep'te fotoğraf çeken bir sağlık çalışanının tanık sıfatıyla ifadesine başvurulmuştur.

Sanık Onur Gencer ile SADAT arasındaki ilişki olup olmadığı konusunda hiçbir araştırma yapılmamıştır. SADAT'a ilişkin talebimiz üzerine yapılan tek araştırma inter aktif ortamda açık kaynaklar üzerinde yapılan araştırmadır. Bu hususta şirket yetkililerinin ifadesine dahi başvurulmamıştır. Bu nedenle sanık Onur Gencer'in SADAT bünyesinde eğitim görüp görmediği, bünyelerinde çalışıp çalışmadığı konusunda yapılmış bir araştırma yok.

Soruşturmayı yürüten savcılık ve emrindeki kolluk resen araştırma yapmadığı için araştırma ve delil toplama işlemlerinde bizim taleplerimiz zorlayıcı olmuştur. Bu taleplerimize yaklaşım tarzı ise yüzeysel olmuştur. Kısacası delil toplamış gibi yapılmıştır. Bu nedenle maddi gerçekliği tüm yönlerinin aydınlatılması amacı güdülmeden delil toplanmış gibi yapıldığı için olayın azmettiricileri ve yardım edenlerin ortaya çıkarılması sağlanamamıştır."