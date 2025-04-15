İl değiştirip evleri soydular: Kendilerine 'Osmaniye Grubu' diyen 3 kadın tutuklandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan ‘Osmaniye’ grubu olarak adlandırılan 3 kadın hırsızlık şebekesi tutuklandı.

İl değiştirip evleri soydular: Kendilerine 'Osmaniye Grubu' diyen 3 kadın tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 15.04.2025 - 11:03

Reyhanlı ilçesinde meydana gelen konut dokunulmazlığı ihlali, evden hırsızlık olayıyla ilgili olarak Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelilerinin ‘Osmaniye Grubu’ olarak adlandırılan S.Ç., G.G. ile E.Y. olduğu ve hırsızlık yaptıkları tespit edilerek yakalandı.

CEZAEVİNE KONULDULAR

Emniyet’teki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kadınların Osmaniye’den Hatay’a gelerek ev ev hırsızlık yapmaya çalıştığı öğrenildi.


Etiketler: #hatay #hırsızlık #hırsız

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