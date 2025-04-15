Pürüzsüz kıvamıyla Hatay usulü humus tarifi
Ortadoğu mutfağının vazgeçilmezi olan humus, sofralara lezzet ve zarafet katıyor. Nohutun tahin, sarımsak ve limonla buluştuğu bu nefis mezeyi evde yaparken en çok dikkat edilmesi gereken şey: pürüzsüz kıvam! İşte adım adım, yumuşacık dokulu ve bol aromalı humus tarifi...
Tahin, sarımsak ve limonun eşsiz uyumuyla; Hatay mutfağından sofranıza ipeksi dokulu, tam kıvamında bir humus tarifi!
MALZEMELER
- 2 su bardağı haşlanmış nohut (kabukları soyulmuş)
- Yarım su bardağı tahin
- 2 diş sarımsak
- 1 çay bardağı taze sıkılmış limon suyu
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- Yarım çay bardağı su (gerekirse artırılabilir)
- 1 çay kaşığı kimyon
- Tuz
HAZIRLANIŞI
Nohutları pürüzsüz hale getirin: Haşlanmış ve kabukları soyulmuş nohutları mutfak robotuna alın. Birkaç dakika çekerek kremsi hale gelmesini sağlayın.
Lezzetleri ekleyin: Tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak, kimyon ve tuzu ekleyin. Karıştırmaya devam edin.
Kıvamını ayarlayın: Zeytinyağı ve suyu yavaş yavaş ilave ederek daha pürüzsüz ve akıcı bir kıvam elde edin. Gerekiyorsa biraz daha su ekleyebilirsiniz.
Sunum: Servis tabağına alıp üzerine zeytinyağı gezdirin. Arzuya göre kırmızı toz biber, sumak veya haşlanmış nohutla süsleyin.
TÜYO
Humusunuzun ipeksi ve pürüzsüz olması için nohutların kabuklarını soymak ve robotta uzun süre çekmek çok önemlidir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Para çekme limitleri değişti
- Erdoğan ‘Hani dosyanız çok güçlüydü’ dedi
- İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
- Mahkemeden İmamoğlu ve Ongun kararı!
- İmamoğlu: 'Yeter sürekli aldatıldığınız!'
- 'İvedilikle karara bağlanmalı'
- CHP birinci, fark açık!
- AKP'liler 'isim değişikliğine' tepki gösterdi
- Amik Ovası'nda bereketli hasat: Tarlada kilosu 15 TL
- Öğretmen sürgünlerine tepki büyüyor