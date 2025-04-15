Pürüzsüz kıvamıyla Hatay usulü humus tarifi

Yayınlanma: 15.04.2025 - 11:00

Güncelleme: 15.04.2025 - 11:00

Tahin, sarımsak ve limonun eşsiz uyumuyla; Hatay mutfağından sofranıza ipeksi dokulu, tam kıvamında bir humus tarifi!

MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış nohut (kabukları soyulmuş)

Yarım su bardağı tahin

2 diş sarımsak

1 çay bardağı taze sıkılmış limon suyu

1 çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı su (gerekirse artırılabilir)

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

HAZIRLANIŞI

Nohutları pürüzsüz hale getirin: Haşlanmış ve kabukları soyulmuş nohutları mutfak robotuna alın. Birkaç dakika çekerek kremsi hale gelmesini sağlayın.

Lezzetleri ekleyin: Tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak, kimyon ve tuzu ekleyin. Karıştırmaya devam edin.

Kıvamını ayarlayın: Zeytinyağı ve suyu yavaş yavaş ilave ederek daha pürüzsüz ve akıcı bir kıvam elde edin. Gerekiyorsa biraz daha su ekleyebilirsiniz.

Sunum: Servis tabağına alıp üzerine zeytinyağı gezdirin. Arzuya göre kırmızı toz biber, sumak veya haşlanmış nohutla süsleyin.

TÜYO

Humusunuzun ipeksi ve pürüzsüz olması için nohutların kabuklarını soymak ve robotta uzun süre çekmek çok önemlidir.