İlahiyatçı Kılıç tarikat tehlikesini anlattı: 'Devlet kontrolüne alınmalı'

09 Aralık 2021 Perşembe, 17:09

Antalya İlim ve Kültür Derneği’ne ait (Alim Derneği) öğrenci yurdunun yemekhanesinde aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38), 7 Aralık’ta üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul’un başını satırla kesip göğsünün üzerine koydu. Tuğrul, olay sonrası “Deccalı vurdum” diye bağırdı. İhbar üzerine yurda gelen polis İhsan Güney’i gözaltına aldı ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Olayla ilgili mahkeme, “gizlilik kararı” ve “yayın yasağı” getirdi.

“CUMHURİYET DEVRİMLERİNE KARŞI PROPAGANDA YAPILIYOR”

Tarikat ve cemaatlerin dindeki yerini değerlendiren ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, “Bu yapıların elindeki öğrenciler gerek aileleriyle gerekse de toplumla büyük problemler yaşıyorlar” dedi.

Kılıç, “Tarikat ve cemaat gibi yapıların dinde yeri yoktur. Ancak tarihsel süreç içerisinde bu tip yapıların oluşturulduğunu biliyoruz. Günümüzde bu yapılar Cumhuriyet devrimine karşı çalışmalar yapan kurumlar halinde varlıklarını sürdürüyorlar. Bu yapıların yönetimindeki yurtlar ve bir takım sözde eğitim kurumları, gençlerin laik ve milli eğitimden uzaklaştırılıp alternatif bir eğitim müfredatı uyguluyorlar. Bu eğitim çalışması sırasında harem selamlık anlayış propaganda ediliyor. Cumhuriyet devrimine ve Cumhuriyet değerlerine yönelik olumsuz bir anlayışı inşa etmek için telkinlerde bulunuluyor” diye belirtti.

(Cemil Kılıç)

FETÖ’YÜ HATIRLATTI: “DEVLET KONTROLÜNE ALINMALI”

Tarikat ve cemaat yurtlarının kamulaştırılması ve devlet kontrolü altına alınması gerektiğini belirten Kılıç, “Geçmişte de FETÖ bu anlamda ne gibi çalışmalar yaptıklarını ve öğrencileri ailelerinden kopardıklarını biliyoruz. Bir takım akıl ve bilim dışı hurafelere dayalı çeşitli dini anlayışları öğrencilere dayatıyorlar. Sözde dindarlık propagandası yapılıyor ve çocuklar bunu uygulamak zorunda kalıyor. Uygulamamak için direnenler de birtakım müeyyidelere muhatap kılınıyor. Dolayısıyla çocuklar psikolojik problemler yaşıyorlar. Yurt çalışanları arasında da bu tip psikolojik problemler yaşayanların olduğunu duyuyor ve görüyoruz. Son yaşanan olay da bunu kanıtlayan bir hadisedir. Yapılması gereken bütün cemaat ve tarikat yurtlarının kamulaştırılması ve devlet kontrolüne alınmasıdır. Aksi takdirde benzer sorunların yaşanma olasılığı yüksek. Üzülerek belirtiyorum ki benzer olaylarla karşılaşmamız kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

“CEMAATLERE KOL KANAT GERİLİYOR”

Kılıç, devletin resmî kurumlarından açıklama yapılmadığını belirtti ve şunları söyledi:

“Tarikat ve cemaat yurtlarında yaşanan bu olaylarla ilgili olarak ne Diyanet İşleri Başkanlığı ne de Milli Eğitim Bakanlığı herhangi bir açıklama yapmıyor. Tarikat ve cemaatler kollanıyor ve kayırılıyor. Bu da büyük bir tehlike. Devletin resmî kurumları sahih din anlayışını değil de ‘sapkın’ din anlayışını esas alan kurumlara kol kanat geriyorlar. Bunun da tarikat ve cemaatlerin devlet içerisindeki kısmi örgütlenmesi yüzünden gerçekleştiğini düşünüyorum. Tevhid-i Tedrisat yasası çerçevesinde ve laik eğitim anlayışı doğrultusunda düzenlemelerin gerçekleştirilmesidir. Tarikat ve cemaatler yasadışıdır ve bu yasadışı kurumlarla mücadele edilmelidir. Okullarına ve yurtlarına el konulmalıdır.”