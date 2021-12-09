CHP'li Kaya yurttaki vahşeti anlattı: 'AKP gençleri cemaatlere teslim etti'

09 Aralık 2021 Perşembe, 15:22

Antalya İlim ve Kültür Derneği (Alim Derneği) öğrenci yurdunun yemekhanesinde aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38), 7 Aralık’ta üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul’un başını satırla kesip göğsünün üzerine koydu. Tuğrul, olay sonrası “Deccalı vurdum” diye bağırdı. İhbar üzerine yurda gelen polis İhsan Güney’i gözaltına aldı ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Olayla ilgili mahkeme, “gizlilik kararı” ve “yayın yasağı” getirdi.

Konu Türkiye’nin gündemine otururken, yurttaşlar tarafından cemaat ve tarikat yurtlarına tepkiler yağdı.

“AKP GENÇLERİ CEMAATLERE TESLİM ETTİ”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, yurt sorunu nedeniyle cemaat yurtlarında kalmak zorunda kalan öğrencilerin durumunu ve bu kurumların yapılanmasını Cumhuriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

Kaya, tüm uyarılarına rağmen yurt sayısının artırılmamasının nedeninin cemaat ve tarikat yurtlarına öğrencileri yönlendirmek olduğunu söyleyerek, “Bir yıl içinde çözülebilecek yurt sorununun 20 yıldır AKP iktidarı tarafından çözülmeme nedeni, gençlerimizi cemaat ve tarikatlarının eline teslim etme düşüncesidir. Her şehre derme çatma bir üniversite açanların, tüm uyarılarımıza rağmen yurt yapmaması başka türlü açıklanamaz. Atanmış Bakanlar, TBMM’de seçilmiş Milletvekillerine parmak sallayıp tehditler savuracağına işlerini hakkıyla yapmış olsalardı bugün bu sorunların hiçbirini yaşamayacaktık” ifadelerini kullandı.

‘CEMAAT VE TARİKAT YURTLARINDA CİNAYET, TACİZ TECAVÜZ KOL GEZİYOR’

CHP Ankara Milletvekili Kaya, 2021-2022 eğitim öğrenim yılında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarındaki kapasite yetersizliği nedeniyle binlerce öğrencinin açıkta kaldığını söyleyerek, “Yükseköğretim düzeyinde 3 milyon 801 bin 294 örgün eğitim öğrencimizin sadece yüzde 20,36’sı bir devlet yurdunda kalabiliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında, 624 bin 584 üniversite öğrencisi devlet yurduna başvuruda bulunmuş olmasına rağmen, sadece 440 bin 259’una yurt çıkmış, 184 bin 325 öğrenci ise yurtsuz kalmıştır” dedi.

Kaya, KYK yurtlarında yer bulamayan öğrencilerin mecburen cemaat yurtlarına başvurmak zorunda kaldığını ifade ederek, “AKP’nin yıllardır devam eden ‘yurtsuzluk’ politikasının sonucu devlet yurdunda yer bulamayan ve barınma sorununu çözemeyen gençler, bazı vakıf yurtlarında cemaat ve tarikatların pençesine düşmekten kurtulamamıştır. Cemaat ve tarikat yurtlarında kalan gençlerimiz ve çocuklarımız için ölümün, işkencenin, tacizin, tecavüzün kol gezdiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıldırım şöyle devam etti:

"Daha dün, Antalya İlim ve Kültür Derneği (Alim Derneği) öğrenci yurdunda, Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul başı kesilerek katledildi.

2016 yılında Adana Aladağ'da 11 kız öğrencinin yanarak can verdiği tarikat yurdunu unutmadık. Yine 2016 yılında, Ensar Vakfı ve Karaman İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (KAİMDER) evlerinde yaşları 8 ile 10 arasında 45 erkek öğrencinin cinsel istismara uğraması hafızalarımızdaki tazeliğini koruyor.

2019 yılında tarikat ve cemaatlere daha fazla alan açmak için yapılan bir düzenlemeyle yükseköğrenim düzeyindeki yurtların açılış izni ve denetleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığından alınarak, Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmiştir. Bu yetki devrinden sonra sorunlar katlanarak artmaya devam etmiştir.”