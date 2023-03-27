Tekbir getiren sopalı saldırganlar serbest! Cemil Kılıç duyurdu: 'Şaşırdık mı?'

İlahiyatçı-yazar Cemil Kılıç, kendisine düzenlenen saldırı sonrası gözaltına alınan şahısların savcılıkça serbest bırakıldığını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 22:48
Tekbir getiren sopalı saldırganlar serbest! Cemil Kılıç duyurdu: 'Şaşırdık mı?'
Abone Ol google-news

Tekbir getiren eli sopalı bir grubun saldırısına uğrayan İlahiyatçı Cemil Kılıç, gözaltına alınan 3 saldırganın serbest bırakıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıç, "Savcılık saldırganları salıverdi. Şaşırdık mı?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İlahiyatçı Cemil Kılıç, önceki gün saldırıya uğradığını söylemiş ve "Az önce evimin önünde saldırıya uğradım. Kendimi eve zor attım. Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar. Evimin önünde bekliyorlar. Adeta Madımak gibi..." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırı haberini alan siyasilerden Kılıç'a destek mesajları yağmış; olay anını anlatan Kılıç, "Önce bana selam verdi, sonra 'Falan kişi misiniz' dedi. Ben 'Evet' deyince slogan atarak saldırmaya başladı. Önce bir kişiydi sonra elleri sopalı birkaç kişi daha geldi. Tüm topluma gözdağı vermek istiyorlar" diye konuşmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.


cemil kılıç saldırı Saldırgan

İlgili Haberler

Son dakika... İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a saldırıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı

Son dakika... İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a saldırıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı
İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç: Hedef saltanat dinciliği

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç: Hedef saltanat dinciliği
Saldırıya uğrayan ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın basın açıklamasında gerginlik: 2 gözaltı

Saldırıya uğrayan ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın basın açıklamasında gerginlik: 2 gözaltı

En Çok Okunan Haberler