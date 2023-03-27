Tekbir getiren sopalı saldırganlar serbest! Cemil Kılıç duyurdu: 'Şaşırdık mı?'

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 22:48

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 22:51

Tekbir getiren eli sopalı bir grubun saldırısına uğrayan İlahiyatçı Cemil Kılıç, gözaltına alınan 3 saldırganın serbest bırakıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıç, "Savcılık saldırganları salıverdi. Şaşırdık mı?" ifadelerini kullandı.

Savcılık saldırganları salıverdi. Şaşırdık mı? — Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) March 27, 2023

NE OLMUŞTU?

İlahiyatçı Cemil Kılıç, önceki gün saldırıya uğradığını söylemiş ve "Az önce evimin önünde saldırıya uğradım. Kendimi eve zor attım. Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar. Evimin önünde bekliyorlar. Adeta Madımak gibi..." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırı haberini alan siyasilerden Kılıç'a destek mesajları yağmış; olay anını anlatan Kılıç, "Önce bana selam verdi, sonra 'Falan kişi misiniz' dedi. Ben 'Evet' deyince slogan atarak saldırmaya başladı. Önce bir kişiydi sonra elleri sopalı birkaç kişi daha geldi. Tüm topluma gözdağı vermek istiyorlar" diye konuşmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.