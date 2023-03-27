Son dakika... İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a saldırıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 15:25

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 15:39

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a evinin önündeki saldırıyla ilgili 2 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Böylece saldırıyla ilgili toplam gözaltı sayısı 3 oldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin E.D., Y.G. ve R.B. olduğu tespit edilmiştir. R.B., 26 Mart'ta yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Y.G. ve E.D. ise bugün yakalanarak gözaltına alınmış, tahkikat işlemleri devam etmektedir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Atatürkçü, ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, Gaziosmanpaşa'daki evinin önünde sopalı ve tekbirli saldırıya uğramıştı. Kılıç, saldırıya uğradığını Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurmuştu.

Cemil Kılıç, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Az önce evimin önünde saldırıya uğradım. Kendimi eve zor attım. Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar."

Kılıç, ikinci paylaşımında ise saldırganların evinin önünde beklemeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetmişti:

"Evimin önünde bekliyorlar. Adeta Madımak gibi..."