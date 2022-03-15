İLBANK 'geleneği' bozmadı... Cumhur İttifakı belediyelerine kredi desteği
İLBANK, 2021’de yüzde 100 kredi ile altısı AKP’li biri MHP’li yedi büyükşehir belediyesinin 43 projesini destekledi.
Millet İttifakı belediyelerinin, “Kredi almakta zorlanıyoruz” dediği İller Bankası’nın 2021 yılında yüzde 100 kredi desteği sağladığı projelerin ayrıntıları belli oldu. Banka, geçen yıl 279 projeye toplam 1,2 milyar TL’lik kredi desteği sağladı.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, yüzde 100 İLBANK kredisi ile tamamlanan projelerden 43’ünün, büyükşehir belediyelerine ait projeler olduğu bildirildi. Bu projelerin 42’sinin AKP’li belediyelerin, birinin ise MHP’li belediyenin projesi olduğu öğrenildi. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğunun yaşadığı CHP’li büyükşehir belediyelerin hiçbir projesine yüzde 100 kredi desteği verilmedi.
BANKADAN YÜZDE 100 KREDİ DESTEĞİ
Bankanın verilerine göre, 2021’de toplam yedi büyükşehir belediyesi, projeleri için yüzde 100 kredi desteğinden yararlandı. İller Bankası’nın yüzde 100 kredi desteğiyle projeleri tamamlanan yedi belediyeden altısının AKP’li, birinin ise MHP’li belediye olduğu açıklandı. Büyükşehir belediyesi projelerine sağlanan kredi desteğinin toplam büyüklüğünün 283 milyon 44 bin TL olduğu da bildirildi.
Bankadan yüzde 100 kredi desteğiyle tamamlanan ve tümü yol inşaatları olan projelerin hayata geçirildiği AKP’li büyükşehir belediyeleri ve kredi tutarları şöyle kaydedildi:
Denizli Büyükşehir Belediyesi: 44 milyon 180 bin TL.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi: 59 milyon 58 bin TL.
Konya Büyükşehir Belediyesi: 32 milyon 54 bin TL.
Ordu Büyükşehir Belediyesi: 28 milyon 125 bin TL.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi: 12 milyon 597 bin TL.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi: 5 milyon 704 bin TL.
Projesi yüzde 100 İLBANK kredisi ile tamamlanan büyükşehirler arasında yer alan MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin projesine ise 101 milyon 323 bin TL ile kredi desteği sağlandı.
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