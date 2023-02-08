İlber Ortaylı Nef Stadyumu'na gelerek gençlere moral verdi

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 17:22

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 17:37

Galatasaray, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da Nef Stadyumu'na gelerek çalışmalara yardım etti.

Yardım kampanyalarına destek olan Ortaylı gençlere moral vererek, "Hepinize çok teşekkür ediyoruz ve iftihar ediyoruz. Geldiniz burada çalışıyorsunuz, bu iş daha günlerce devam edecek. Çok fazla çalışmamız lazım. Bir ihtiyacınız olursa derhal bize bildireceksiniz. Galatasaray tesislerinde hem bu stadın yöneticileri hem de Galatasaraylılar, spor takımları, gençler, herkes çalışıyor. Bu bizim için kıvanç verici. Bütün takımlar kendi stadyumlarında aynı şekilde çalışıyorlar. Yorulmayın. Çalışamayacak gibi olursanız yerinize birini koyup dinlenin" dedi.