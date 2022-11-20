İlber Ortaylı, oy vereceği aday profilini açıkladı

20 Kasım 2022 Pazar, 08:57

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, YouTube'daki Kafa TV kanalında yayınlanan ‘Cahille Sohbeti Kestim’ programına konuk oldu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Ortaylı, oy vereceği aday profilini açıkladı.

Olası özellikleri hakkında konuşan ve "Bir şey yapmış olacak" diyen Ortaylı, şöyle konuştu:

"OY VERECEĞİM ADAY ÇOK ZOR AMA VAR"

“Benim oy vereceğim aday profili çok zor ama var. Bir kere bir şey yapmış olacak. Göreceğim ben iktidarda. Tabii şimdiki iktidarı kastetmiyorum. Belediye reisi düzeyinde veya geçmişteki önemli bir bakanlık düzeyinde bir şey yapmış, yaratmış adamı kastediyorum. Tabii bir şeyi unutmamak lazım; bu memlekette o kadar uzun bakanlık kimse yapamıyor. Tek parti devrindeymiş 7 yıllık Milli Eğitim Bakanı mesela... Şimdi o imkan çok azaldı”

"ÇOK SEÇKİN BİLGİSİ OLAN BİRİSİ OLACAK"

Ortaylı, ‘Kişilik özellikleri olarak nasıl biri olmalı?’ sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Hakkında dedikodu olmayacak. Dürüst davrandığı, adil davrandığı, bilgili olduğunu göreceğim. Bir kere çok seçkin bilgisi olan birisi olacak. Çünkü Türkiye halkının yarısı okumuş, yarısı dünyadan bir haber. Düpedüz boş bir zatın o milletin yarısına hitap edemeyeceği, onlara haksız davranacağı çok açık. Çıtayı yükseltmek durumundayız. Burası öyle, rastgele bir toplum değil.”

"BAĞIRAN ADAM İSTEMİYORUM"

“İyi hekim iyi mühendis... Ben bunların hakkını da koruyacak bir adam isterim. Ne diye bağırıyor ki? Ben karşımda nutuk denemesi yapan bir adam istemiyorum.”