İlber Ortaylı isim vermeden Gülseren Budayıcıoğlu'nu eleştirdi: 'Millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor'
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir YouTube yayınında isim vermeden ünlü psikiyatrist Profesör Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun hastalarının hayatlarını dizi yapmasına yönelik eleştirilerde bulundu. Ortaylı, "Şimdi öyle günlere geldik ki millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor" dedi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, YouTube'ta bir yayına konuk oldu. Ortaylı buradaki konuşmasında, isim vermeden ünlü psikiyatrist Profesör Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nu eleştirdi.
Hastalarının hikayeleri dizi yapılan Gülseren Budayıcıoğlu'nu doktor Engin Geçtan ile kıyas eden Ortaylı, bu yapılanın doğruluğunun doktorlar tarafından sorulması gerektiğini söyledi.
"MİLLET HASTA DOSYALARIYLA SENARYO YAZIYOR"
Ünlü tarihçi, "Merhum Engin Geçtan vardı bence çok okuyan çok bilen bir adamdı. Çok önemli bir vasfı daha vardı; hastası hastasıydı. Hipokrat yemini vardı, dosyası kendisindeydi. Kimse bilmezdi yakını bile. Şimdi öyle günlere geldik ki millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor. Bu ne kadar doğru ben bilmem, meslektaşları bunu sormalı" dedi.
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