İlber Ortaylı THY uçağında rahatsızlandı: Sefer gecikmeli gerçekleşti

Türk tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, Türk Hava Yolları’nın (THY) İzmir-İstanbul uçuşunda rahatsızlandı. Ortaylı’nın kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sefer gecikmeli gerçekleşti.

İHA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 07:21
İlber Ortaylı THY uçağında rahatsızlandı: Sefer gecikmeli gerçekleşti
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Türk Hava Yolları’nın (THY) İzmir -İstanbul seferini icra eden TK2337 sefer sayılı TC-LJF kuyruk tescilli Boeing tipi yolcu uçağı, kalkış için yapılan kontrollerin tamamlanmasının ardından 21.45 sıralarında kapıdan ayrıldı.

KALKIŞTAN HEMEN ÖNCE RAHATSIZLANDI

Uçaktaki yolcular arasında yer alan Türk tarihçi ve yazar İlber Ortaylı kalkıştan hemen önce rahatsızlandı. Durum üzerine kabin ekibi harekete geçti ve pilot kalkışı iptal edip kapıya dönme kararı aldı.

TANSİYON PROBLEMİ

Rahatsızlanan İlber Ortaylı’ya doktor tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ciddi bir bulguya rastlanmazken Ortaylı’nın tansiyon problemi nedeniyle rahatsızlandığı öğrenildi.

Yapılan son kontrollerde ise Ortaylı’nın uçuşa engel bir durumunun olmadığının anlaşılması üzerine uçağın kaptan pilotu kalkışı gerçekleştirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

THY’nin İzmir-İstanbul seferi gecikmeli gerçekleşti. Son olarak İlber Ortaylı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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