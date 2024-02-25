‘Hanedan’ düğünüyle gündemdeydi: İlber Ortaylı’dan ‘Atatürk’e açıkça saldırılıyor’ mesajı

Yayınlanma: 25.02.2024 - 10:31

Güncelleme: 25.02.2024 - 10:31

Prof. Dr. İlber Ortaylı, nikâh şahidi olduğu II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününde eski Refah Partisi milletvekili gerici Şevki Yılmaz’ın "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" açıklaması nedeniyle gündem olmuştu. Ortaylı aynı zamanda konuya ilişkin bir açıklama yayımlamıştı.

Ortaylı Hürriyet’te yayımlanan bugünkü yazısında “Cumhuriyeti kuran Mareşalimiz Atatürk’e açıkça saldırı başlamıştır. Bunun bir ideoloji hatta yanlış tarih yorumuna bile dayandığına artık inanmıyorum. Arkasında etnik saikler vardır” ifadelerini kullandı.

Ortaylı’nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“Cumhuriyeti kuran Mareşalimiz Atatürk’e açıkça saldırı başlamıştır. Bunun bir ideoloji hatta yanlış tarih yorumuna bile dayandığına artık inanmıyorum. Arkasında etnik saikler vardır. Bazı gruplar Türklerin generalleri, devlet adamları, tarihî yapılanmalarını hatta kültürlerini küçümseme eğilimindedir. Onların küçümsenmesiyle kendilerinin yüceltileceğini sanıyorlar. Gülünç bir durum. Büyük Rusya imparatorluğu’ndaki Müslümanların hiçbiri Puşkin’e, Tolstoy’a, Rus müziğine saldırarak kendi millî kimliklerini yüceltme yolunu seçmediler. Kuşkusuz Çekler ve Macarlar gibi eğitimli milletler de Avusturya İmparatorluğu’nda tahribkâr milliyetçilik çıkmazına girmediler.

Bizim devletin ve toplumun tarihinde 19 ve 20. yüzyıllarda ilk önce Balkanlarda denenen bu yol pek bir yere götürmedi. Balkan halklarının milliyetçiliği ve tarihî kimlikleri sağlam bir biçimde ortaya konamadı. Şimdi ise kimlik sorunlarının çözümünü tekrar başka sahada denemek istiyorlar. Bizde de böyle bir çıkarım var; ana unsurun kimliğini yıpratma denemesi. Bu tezahüratın sonu yok. Son meclis tartışmalarında da bunu gördük.”