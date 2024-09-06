İlber Ortaylı'dan korkutan haber!

Yayınlanma: 06.09.2024 - 07:45

Güncelleme: 06.09.2024 - 07:46

Tarihçi profesör ve aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi İlber Ortaylı'nın Bilecik'te gerçekleştireceği, 'İlber Ortaylı ile kurtuluş sempozyumu' rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi.

Ortaylı'nın rahatsızlığı sevenlerini üzdü.

İlber Ortaylı'nın rahatsızlığı hakkında açıklama yapan Bilecik Belediyesi, "5 Eylül Perşembe günü saat 19:00'da Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan sempozyum ertelenirken sempozyum tarihi belirlendiğinde vatandaşlarımıza konu hakkında gerekli bilgiler verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

UÇAK RÖTAR YAPMIŞTI

Ünlü Türk tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, geride bıraktığımız nisan ayında Türk Hava Yolları'nın (THY) İzmir-İstanbul uçuşunda rahatsızlanmıştı. Kalkıştan hemen önce rahatsızlanan Ortaylı'ya müdahale yapılırken uçak rötar yapmıştı.

TANSİYON PROBLEMİ YAŞADIĞI BİLİNİYOR

Odatv.com'da paylaşılan habere göre, Tansiyon problemi yaşadığı bildirilen Ortaylı'nın durumunun iyi olduğu aktarıldı. Tarihçi Profesör İlber Ortaylı İzmir İstanbul uçağında rahatsızlandı. Tansiyon problemi yaşadığı bildirilen Ortaylı'nın durumunun iyi olduğu aktarıldı.

KATARAKT AMELİYATI OLMUŞTU

Ayrıca İlber Ortaylı geçtiğimiz aylarda katarakt ameliyatı olmuştu. Katıldığı birçok canlı yayın programında Ortaylı, "gözün kamaşması, göz yorgunluğu, baş ağrısı, ışığa karşı hassasiyet ve hem yakın hem de uzağı görememe" gibi konulardan şikayetçiydi.