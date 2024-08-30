İlber Ortaylı 30 Ağustos'u anlattı: '14 gün süre istemişti...'

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ankara'da "Hürriyet ve Bağımsızlık Fikrinin Ölümsüz Abidesi 30 Ağustos Zaferi" söyleşisine katıldı. Ortaylı "14 gün süre istemişti Gazi Paşa, '13 günde bitti, demek yanılmışız bir gün' demiş. 13 günde bitti iş" ifadelerini kullandı.

AA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 00:37
İlber Ortaylı 30 Ağustos'u anlattı: '14 gün süre istemişti...'
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Ankara Büyükşehir Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Gençlik Parkı'nda düzenlenen "Hürriyet ve Bağımsızlık Fikrinin Ölümsüz Abidesi 30 Ağustos Zaferi" söyleşisinde Ortaylı, başkentlilerle bir araya geldi.

Konuşmasında, cumhuriyetin Türk halkının kimliğini bağlayan unsur olduğunu ifade eden Ortaylı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemine değindi.

Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Ağustos zaferlerinin en sonuncusu 30 Ağustos'tur, 26 Ağustos-30 Ağustos arasıdır, 4 gündür. Gerisi tamamen ricat eden bir orduyu kovalamaktan ibaretti. 14 gün süre istemişti Gazi Paşa, '13 günde bitti, demek yanılmışız bir gün' demiş. 13 günde bitti iş."

Konuşmasının ardından ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Genel Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt, Ortaylı'ya tablo hediye etti.


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