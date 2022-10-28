İlber Ortaylı'dan sert tepki: 100'üncü yıla hiçbir ciddi hazırlık görmüyorum

28 Ekim 2022 Cuma, 10:08

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

29 Ekim'e ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ortaylı, "Yarın 99 yıl oluyor. 100'üncü yıla hiçbir ciddi hazırlık görmüyorum. Seminer, kongre görmüyorum. Akademik dünya felaket" ifadelerini kullandı.

"BURASI ÜÇ GÜNLÜK BİR MEMLEKET DEĞİL"

"100. yıl gelip gelecek. Olur olmaz laflar söylenecek, törenler yapılacak ama cumhuriyet Londra'da kurulmadı. Burası üç günlük bir memleket değil" diyerek tepki gösteren Ortaylı, "Bir Cumhuriyet'in 100'üncü yılı çok önemli bir şey. Saltanat denen uzun bir müessesenin ortadan kalkışının bu Kasım'da 100. yılındayız. Hani nerede bir şey var mı bir hazırlık?" diye konuştu.

Ortaylı'nın açıklamasından öne çıkan satır başları:

Yarın 99 yıl oluyor. 100'üncü yıla hiçbir ciddi hazırlık görmüyorum. Seminer, kongre görmüyorum. Akademik dünya felaket. Ne bir marş, ne bir yarışma açıldığını duydum. 100. yıl gelip gelecek. Olur olmaz laflar söylenecek, törenler yapılacak ama cumhuriyet Londra'da kurulmadı. Burası üç günlük bir memleket değil. Bir Cumhuriyet'in 100'üncü yılı çok önemli bir şey. Saltanat denen uzun bir müessesenin ortadan kalkışının bu Kasım'da 100. yılındayız. Hani nerede bir şey var mı bir hazırlık? '100. yılda ne olmuşuz ki halimize bak' diyor kimi.

Bu ebedi zırlamadır. Bir insanın, bir toplumun geleceğe bakması için sık sık bilanço yapması gerekir. Tabii gençliğimizin durumu çok hazin. Çok yetenekli insan var ama korkarım ki biz bunları kaybedeceğiz. Türkiye tarihte ilk defa kitlesel göç yaşayan bir ülke değil. Durduk yere yetiştirdiğimiz elemanları yolluyoruz. Bu feci bir şey, bunu nasıl hazmediyor bir cemiyet anlamıyorum. Bu nasıl telafi edilir bilmiyorum. Gidiyor insanlar ve gelmiyor. Bunlar bir lobi de oluşturmuyor. Tahsilli ve ayakta duran insanlar egoist olur. Toplumsal aktiviteleri olmaz. Biz insan yetiştirip onu kaybetmekle mükellef bir cumhuriyetiz.

"BU KUŞAKLA BAŞ EDİLMEZ"

Sağlık alanında göz yaşartıcı başarılar kazanmış bu insanların ideolojik donanımdan ve tavrından geliyor. İnanılmaz neticeler sağlanmış salgın hastalıklar konusunda falan. İkincisi eğitim. Okuma yazma var. İnsanların ideolojik donanımına bak... Böyle bir yapı.

Olmadık şeyler okunuyor, çevriliyor. Bu kuşakla baş edilmez ve bunlar beğenmez mevcudu. Beğenmemekte de çok haklılar. Artık patırtı, gürültü çıkarmadan reform zamanı gelmiştir. Herkes yerini bilmeli.

Türkiye'de köyler tükendi maalesef. Köyün Türk toplumuna vereceği canlılıkla titreme var. İngiltere sopayla yapmış bunu zamanında biz edepsiz mekanizmalarla yaptık. Köy dediğin şeyi diriltmek lazım.

Böyle metropolleri düzeltmek lazım. İstanbul gibi standartların üçüncü dünya ülkelerinin çok üstünde olduğu bir şehirde eriyor, dayanamıyor. Çünkü burada merdiven altı sanayi var. Asgari ücretle İstanbul'da geçinilmez.