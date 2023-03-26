İspanya'da korku dolu anlar! Sahanın ortasında kalp krizi geçirdi

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 17:27

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 17:27

İspanya 3. Lig'de oynanan Cordoba-Racing Ferrol maçında korku dolu bir an yaşandı.

Cordoba'da forma giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Dragisa Gudelj, karşılaşmanın 11. dakikasında sahada baygınlık geçirdi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Gudelj, kalp masajının ardından yeniden kendine geldi.

Sevilla'da forma giyen Nemanja Gudelj'in kardeşi olan Dragisa'nın yaşadığı rahatsızlığın ardından maç iptal edildi. Kendine gelmesinin ardından ambulansla sahadan çıkarılmak istenen Gudelj'in yeniden oyuna dönmek istemesi dikkat çekti.

Dragisa Gudelj

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ: DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Gudelj'in durumu hakkında açıklamada bulunan Cordoba CEOs'su Javier Gonzalez Calco, "Dragisa'nın bilinci açık ancak durumu yakından takip ediliyor. Bir süreliğine kalbi durmuştu ancak sahadan çıkarken bilinci açık durumdaydı. Kendisi maça devam etmek istedi ancak normal olarak onu hastaneye götürme kararı aldık" ifadelerini kullandı.