İlçe Seçim Kurulu’ndan İzmir Barosu’na sandık yasağı!

Yayınlanma: 26.05.2023 - 11:46

Güncelleme: 26.05.2023 - 11:46

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi sandık güvenliği tartışmaları sürerken İzmir’de Güzelbahçe İlçe Seçim Kurulu’nun İzmir Barosu’na avukatların seçimlerde gözlemci olarak görev yapamayacaklarını ifade eden bir yazı gönderdiği bildirildi.

“AVUKATLAR GÖREV YAPTI, YİNE YAPACAK”

Yazıyı kamuoyuyla paylaşan İzmir Barosu, Güzelbahçe İlçe Seçim Kurulu’na verdiği yanıtta da 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde, Avukatlık Kanunu'nun verdiği görev ve yetki çerçevesinde, seçim günü görev almak isteyen avukatlara yönelik olarak seçim güvenliği eğitimleri düzenlediği ve bu eğitimlere katılan avukatların 298 sayılı Kanun çerçevesinde tercih ettikleri siyasal partilerin müşahit kartları veya itiraza yetkili kişi belgeleri ile sandık bölgelerinde müşahit ya da itiraza yetkili kişi olarak görev yaptıkları ifade edildi. Aynı çalışmaların 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde de yapılacağı duyuruldu.

“YASALARI HATIRLATMAK YERİNE ÖNLEM ALIN”

Çalışmanın tek amacının seçim ve sandık güvenliği olduğunun altını çizen açıklamada İl Seçim Kurulu ve Emniyet Müdürlüğüne de birer yazı gönderildiği ve “İzmir Barosu’nun Avukatlık Kanunu başta olmak üzere yasaların verdiği görev ve yetkileri kullanmasını engelleyenlere karşı dün olduğu gibi bugün de boyun eğmeyeceği. Yasalara uygun şekilde sahip olduğumuz tüm hakları ve yetkileri kullanmaktan vazgeçmeyeceğiz’ ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.

Ayrıca yazıda avukatların, siyasi partilerden aldıkları müşahit veya itiraza yetkili kişi belgeleriyle sandık bölgelerinde bulunmaya hakları bulunduğu, Seçim Kanunu gereğince, bu görevi engellemeye yönelik her davranışın suç oluşturacağı konusunda seçimde görevli okul sorumluları, sandık kurulları ve kolluk güçlerinin bilgilendirilmesi ve uyarılması istendiği bildirildi.