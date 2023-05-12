12 kurumdan ortak 'seçim güvenliği' açıklaması

Yayınlanma: 12.05.2023 - 13:44

Güncelleme: 12.05.2023 - 13:44

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime sadece 2 gün kala; seçim güvenliği de tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Son olarak Devrim Hareketi İstanbul İl Temsilciliği, EHP İstanbul İl Örgütü, EMEP İstanbul İl Örgütü, İstanbul Halkevleri, SMF İstanbul İl Örgütü, SOL Parti İstanbul İl Örgütü, TİP İstanbul İl Örgütü, TKH İstanbul İl Örgütü, TKP İstanbul İl Örgütü, TÖP İstanbul İl Örgütü, TSİP, Yeşil Sol Parti İstanbul İl Örgütünden oluşan İstanbul Seçim Güvenliği Koordinasyonu iktidarın elindeki devlet gücüyle seçimlere müdahale edebilme olasılığına dikkat çekerek “Oyumuza, irademize ve geleceğimize birlikte sahip çıkalım” çağrısı yaptı.

BirGün'ün aktardığı habere göre; 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi yazılı bir açıklama yapan 12 kurum, seçimlerin kritik önem taşıdığına dikkat çekerek seçim güvenliği mesajı verdi.

HER OKULDA EN AZ BİR YETKİLİ AVUKAT

İstanbul Seçim Güvenliği Koordinasyonu'nun her türlü engellemenin, yasaklamanın karşısında seçim bölgelerinde, seçim kurullarında ve sokakta halkın iradesine sahip çıkacağına vurgu yapılan açıklamada, "Her okulda en az bir itiraza yetkili avukatımızla görev başında olacağız" denildi.

Seçmene 'oy verme' ve 'iradesine sahip çıkma' çağrısı yapılan açıklamada, "15 Mayıs’ta yeni bir başlangıca merhaba demek için oyumuza, irademize ve geleceğimize birlikte sahip çıkalım" ifadelerine yer verildi.

12 kurum tarafından yapılan ortak açıklamanın tamamı şöyle:

"14 Mayıs Pazar günü ülkemizin geleceği açısından çok kritik bir seçime gidiyoruz. AKP iktidarı uyguladığı politikalar, yol açtığı yıkım ve felaketler sebebiyle toplumsal desteğini büyük ölçüde yitirmiştir. Seçimlerin olağan şartlarda gerçekleşmesi halinde Erdoğan ve Cumhur İttifakı büyük bir yenilgi yaşayacaktır.

AKP, elindeki iktidar olanaklarıyla 14 Mayıs’ta halkın iradesini gasp etmeye ve seçim sonuçlarına gölge düşürmeye çalışacaktır. Bizler, “İstanbul Seçim Güvenliği Koordinasyonu” olarak her türlü engellemenin, yasaklamanın karşısında 14 Mayıs’ta seçim bölgelerinde, seçim kurullarında ve sokakta halkın iradesine birlikte sahip çıkacağız."

"FELAKET İKTİDARINA SON VERMEK İÇİN OMUZ OMUZA OLAMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

"Bizler, 14 Mayıs seçimlerinde halkın iradesine sahip çıkmak için sandık kurulu görevlilerimizle, müşahitlerimizle sandık başlarında ve hiç bir usulsüzlüğün yaşanmaması için her okulda en az bir itiraza yetkili avukatımızla görev başında olacağız. Ülkeyi yıkıma uğratan bu felaket iktidarına son vermek için tüm yurttaşlarımızı, 14 Mayıs seçimlerinde ülkemizin geleceği için oy vermeye ve oyuna, iradesine sahip çıkmak için yan yana, omuz omuza olmaya çağırıyoruz.

15 Mayıs’ta yeni bir başlangıca merhaba demek için oyumuza, irademize ve geleceğimize birlikte sahip çıkalım Birlikte Sahip Çıkıyoruz, Birlikte Kazanacağız."

İMZACI KURUMLAR